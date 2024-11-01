edición general
China prueba inteligencia artificial en el espacio y abre un nuevo frente tecnológico

China dio un paso en el emergente campo de la computación espacial al ejecutar en órbita un modelo de inteligencia artificial desarrollado por el gigante tecnológico Alibaba, en un ensayo que refuerza la apuesta del país por llevar capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) más allá de las infraestructuras terrestres. El modelo Qwen-3, de la filial Alibaba Cloud, fue cargado y operado en un centro de computación en órbita gestionado por la empresa aeroespacial china Adaspace Technology.

6 comentarios
Gry #1 Gry
Ya están los chinos copiando a Musk y su idea de poner data centers en órbita. :troll:
www.meneame.net/story/elon-musk-sobre-centros-datos-orbita-spacex-hara
0 K 18
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A mí primero que expliquen como dan energía a eso (no, no me vale que me digas paneles solares sin decirme la potencia y que pasa cuando están en la sombra de la Tierra) y como enfrían eso y después ya pienso si eso sirve para algo o es un experimento.
0 K 15
eltxoa #3 eltxoa
#2 Se pueden ejecutar algunos modelos de IA LLMs en una raspberry pi, Así que, verdad puede ser.
0 K 11
ACEC #5 ACEC *
#3 poderse se puede, otra cosa es que tenga sentido hacerlo. Ahi arriba hay que ser eficiente y las IA son todo menos eficientes. Claro que puedes subir un qwen 4b pero vas a agotar las baterías en cero coma y las respuestas no van a ser mas fiables que las de un algoritmo programado a medida compilado en C++ que puede ejecutarse alimentado por una patata.
0 K 11
Gry #4 Gry
#2 No hay sombra en órbita geoestacionaria, los paneles solares son mucho más eficientes porque no tienen la atmósfera por el medio y, contrariamente a lo que yo pensaba, la refrigeración es más eficiente en el espacio que en la Tierra. Lo miré cuando leí la idea de poner CPDs en satélites.

Parece que van bastante en serio:
El experimento se llevó a cabo en el marco del denominado Proyecto Star-Compute, una iniciativa que prevé el despliegue progresivo de una constelación de hasta 2.800 satélites con capacidad de procesamiento, concebida para apoyar aplicaciones de inteligencia artificial
0 K 18
#6 Tronchador.
#2 En el espacio hay frío de sobra, no necesitas refrigeración propia.
0 K 7

