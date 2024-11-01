China prueba inteligencia artificial en el espacio y abre un nuevo frente tecnológico

China dio un paso en el emergente campo de la computación espacial al ejecutar en órbita un modelo de inteligencia artificial desarrollado por el gigante tecnológico Alibaba, en un ensayo que refuerza la apuesta del país por llevar capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) más allá de las infraestructuras terrestres. El modelo Qwen-3, de la filial Alibaba Cloud, fue cargado y operado en un centro de computación en órbita gestionado por la empresa aeroespacial china Adaspace Technology.