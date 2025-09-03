China se prepara para lanzar el genérico de Ozempic y Wegovy

La semaglutida, comercializada por la danesa Novo Nordisk como Ozempic para la diabetes y Wegovy para la obesidad, se situó entre los medicamentos más vendidos a nivel mundial en el 2024. Aunque las patentes protegen el medicamento hasta 2031-2032 en siete mercados importantes, la patente de China expira mucho antes, en marzo de 2026. Así que las empresas farmacéuticas chinas están preparando de forma agresiva sus capacidades de fabricación y las aprobaciones reglamentarias para aprovechar esta oportunidad de mercado de miles de millones...