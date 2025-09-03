edición general
6 meneos
36 clics
China se prepara para lanzar el genérico de Ozempic y Wegovy

China se prepara para lanzar el genérico de Ozempic y Wegovy

La semaglutida, comercializada por la danesa Novo Nordisk como Ozempic para la diabetes y Wegovy para la obesidad, se situó entre los medicamentos más vendidos a nivel mundial en el 2024. Aunque las patentes protegen el medicamento hasta 2031-2032 en siete mercados importantes, la patente de China expira mucho antes, en marzo de 2026. Así que las empresas farmacéuticas chinas están preparando de forma agresiva sus capacidades de fabricación y las aprobaciones reglamentarias para aprovechar esta oportunidad de mercado de miles de millones...

| etiquetas: china , péptido , genérico , ozempic , wegovy
6 0 0 K 52 actualidad
6 comentarios
6 0 0 K 52 actualidad
dunachio #2 dunachio
El verano que viene todos con tipín en la playa.
1 K 18
#4 mr._cortimer
#2 y cegatos
1 K 16
ChingPangZe #6 ChingPangZe
#2 y puede que osteoporosis
0 K 9
#3 tobruk1234
El resto los países hasta el 2032 pero China solo hasta el 2026, ya sabéis como hacer negocios. Igual hay que girar la cabeza hacia el modelo chino y no hacia el yanki
1 K 14
#5 kreator
en aliexpress... lo estoy viendo
0 K 11
#1 Zerjillo
Si ya hay mercado negro de este medicamente, en cuanto una potencia como china se ponga a fabricarla como caramelos vamos a flipar.
0 K 7

menéame