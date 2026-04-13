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China pide garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
China dice que "mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Ormuz sirve a los intereses de la comunidad internacional"
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ur_quan_master
¿Le dará a China por enviar fuerzas a la zona?
¿Veremos un TACO más grande que la luna esta misma semana?
Esta temporada está siendo muy emocionante
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