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China pide un cese inmediato de la acción militar mientras aumentan las tensiones por Irán [ENG]

China pide un cese inmediato de la acción militar mientras aumentan las tensiones por Irán [ENG]

China instó el lunes a un cese inmediato de las operaciones militares y a volver al diálogo y la negociación, mientras los combates en Oriente Medio siguen extendiéndose y aumenta el riesgo de una mayor escalada. En respuesta a una pregunta sobre la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump a Irán en relación con el estrecho de Ormuz, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, advirtió de que, si el conflicto continúa expandiéndose y la situación vuelve a escalar, toda la región podría verse sumida en una crisis incontrolable

| etiquetas: china , pide , cese , acción , militar
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3 comentarios
9 2 0 K 142 actualidad
perrico #3 perrico
China todavía no ha gastado un misil en este conflicto.
Si la cosa escala mucho, le pilla con los arsenales repletos.
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#1 omega7767
¿china sigue vendiendo a Israel o está tomando medidas a parte de hacer comunidados?
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#2 ces
#1 China no dice ni mu. Es una respuesta generica abogando por volver a las conversaciones a una pregunta hecha a un portavoz. Creo que es obvio si que si ha tomado partido en el conflicto, pero oficialmente son neutrales.
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menéame