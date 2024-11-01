China pide un cese inmediato de la acción militar mientras aumentan las tensiones por Irán [ENG]

China instó el lunes a un cese inmediato de las operaciones militares y a volver al diálogo y la negociación, mientras los combates en Oriente Medio siguen extendiéndose y aumenta el riesgo de una mayor escalada. En respuesta a una pregunta sobre la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump a Irán en relación con el estrecho de Ormuz, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, advirtió de que, si el conflicto continúa expandiéndose y la situación vuelve a escalar, toda la región podría verse sumida en una crisis incontrolable