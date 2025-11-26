edición general
China perfora la Tierra hasta los 700 metros de profundidad: no busca oro, sino resolver uno de los grandes misterios de la física

China ha logrado un avance notable en física de partículas gracias a la activación del Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (JUNO), una instalación situada a 700 metros de profundidad cuyo enorme detector esférico ha confirmado una discrepancia clave en el estudio de los neutrinos: la denominada tensión solar. Esta anomalía, apreciada desde hace años, sigue manifestándose sin explicación incluso con la precisión alcanzada durante los primeros 59 días de operaciones.

comentarios
#1 vituwaf
Resumen. Han montado un observatorio de neurtrinos y han conseguido detectar lo mismo de siempre.
K
#2 Alcalino
el titular no es un tanto... erroneo? da a entender que el logro es haber perforado hasta los 700m, cuando eso es lo menos importante de toda la noticia.
K
lonnegan #3 lonnegan *
700 metros no es nada, cualquier mina de carbón llega a profunidades parecidas.
K
Nitanmal #4 Nitanmal
El hoyo de Kola en Rusia que perforaron entre los 70 y los 90 tiene 12km de profundidad.
K
Ashark #5 Ashark
No está mal, pero el Super Kamiokande japonés está en una antigua mina a 1000 metros bajo tierra. Sumergidos en 40 metros cúbicos de moléculas de agua (y nada más) tenía 11000 detectores / fotomultiplicadores En 2001 reventó uno de los tubos y en una reaccion en cadena volaron 7000, pero ya ha sido reparado.
K

