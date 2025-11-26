China perfora la Tierra hasta los 700 metros de profundidad: no busca oro, sino resolver uno de los grandes misterios de la física

China ha logrado un avance notable en física de partículas gracias a la activación del Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (JUNO), una instalación situada a 700 metros de profundidad cuyo enorme detector esférico ha confirmado una discrepancia clave en el estudio de los neutrinos: la denominada tensión solar. Esta anomalía, apreciada desde hace años, sigue manifestándose sin explicación incluso con la precisión alcanzada durante los primeros 59 días de operaciones.