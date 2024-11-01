China a Panamá: "Mickey Mouse les cierra las puertas y el oso panda les abre los brazos"

En una entrevista, Marino catalogó de "maligna" la presencia de la nación asiática en Panamá, por lo que la Embajada de China emitió un comunicado "para poner las cosas en su justa perspectiva". En ese texto, el portavoz de la Embajada china en Panamá consideró que los dichos de Marino "no tienen mínimos fundamentos fácticos y bases científicas", tras recalcar que "las mentiras no pueden cubrir la verdad" porque "denigrar a otros no mejora la propia imagen". "Las amenazas solo dejan al descubierto la prepotencia y la hipocresía", sentencia.