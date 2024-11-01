edición general
China a Panamá: "Mickey Mouse les cierra las puertas y el oso panda les abre los brazos"

En una entrevista, Marino catalogó de "maligna" la presencia de la nación asiática en Panamá, por lo que la Embajada de China emitió un comunicado "para poner las cosas en su justa perspectiva". En ese texto, el portavoz de la Embajada china en Panamá consideró que los dichos de Marino "no tienen mínimos fundamentos fácticos y bases científicas", tras recalcar que "las mentiras no pueden cubrir la verdad" porque "denigrar a otros no mejora la propia imagen". "Las amenazas solo dejan al descubierto la prepotencia y la hipocresía", sentencia.

#2 mcfgdbbn3
¿No es chantaje emocional usar los pandas para estas cosas? Miradles esos ojitos con ojeras, es imposible decirles que no:  media
3 K 56
Top_Banana #5 Top_Banana
#4 Es el comentario que ponen siempre los que no quieren ver noticias de este medio en Meneame. Ya lo pongo yo y les ahorro la tontería.
2 K 43
rob #6 rob
#5 Ah... Curioso...
0 K 14
Top_Banana #1 Top_Banana
Alerta! Rusia Today!!
2 K 40
rob #4 rob
#1 ¿Alerta por?
0 K 14
karakol #3 karakol
Mola eso de tener diferentes imágenes para mostrar.

Si quieres dar una impresión amigable y molona eres un achuchable oso panda.
Si te hacen fruncir el ceño ya pasas a ser un terrible y amenazante dragón.
1 K 33
#7 mcfgdbbn3
#3: Cuando son pequeños y beben de un biberón: www.youtube.com/shorts/17azna8Dfs8
1 K 33

