China no está en golpe de Estado (hasta ahora): lo que se sabe

Desde hace horas, las redes venían hirviendo con rumores de un supuesto golpe de Estado en Pekín. Se habla de tiroteos, detenciones masivas de militares y sus familias, traiciones en la cúpula del Ejército Popular de Liberación y hasta un Xi Jinping “rehén”. Los habituales canales disidentes en el exterior, algunos medios anti-PCCh y cuentas anónimas han hecho el resto. Resultado: confusión amplificada. Por ahora, el régimen no se tambalea

9 comentarios
manbobi #1 manbobi
Yo sí que sé de otro lugar donde sí que hay tiroteos por las calles, un grupo paramilitar armado está secuestrando y asesinando a ciudadanos no militares y se envían tropas a zonas del país no afin a su dirigente, que además secuestra a mandatarios de otros países y amenaza con invasiones a sus socios.
#4 Cuchifrito
La prensa internacional habla de "apunta a sobornos, camarillas internas y filtración de información nuclear a EE. UU." de los detenidos, pero el artículo habla de purga, muy coherente.
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
#4 En octubre de 2022, el 20º Congreso del PCCh nombró a los siete miembros de la Comisión Militar Central de la República Popular China. De esos siete, quedan en sus puestos... dos. Y uno de ellos es Xi Jinping.

No sé por qué hay gente capaz de creer que ha habido una purga en la cúpula militar china. :troll:  media
#7 bibubibu
Bulardo, tras bulardo, tras bulardo. Occidente en todo su esplendor esparciendo mierda contra China.
#2 Feliberto *
¿Y de donde ha sacado chatgpt... defensayseguridad.es las fuentes?
Spirito #6 Spirito *
#2 De ningún lado. Tienen que sembrar la duda y ya está.

Estamos a un nivel de propaganda y embustes bestial... y todo para salvar a una pequeña élite muy corrupta del Imperio USA o, más bien, para que no pierdan mucho dinero si el dólar colapsa.
#5 Kuruñes3.0
Iba tocando purga de las buenas.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#5 Eso es lo malo
Qué no será de las buenas
Vaporizarán a los que tengan una supuesta lealtad dudosa
Y a seguir como si tal cosa, disimulando
aupaatu #3 aupaatu *
Parece que los socios del BRIC comienzan a sufrir las consecuencias de la libre competencia del imperio Nortemericano y su poderío mediático.
