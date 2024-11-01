China no está en golpe de Estado (hasta ahora): lo que se sabe

Desde hace horas, las redes venían hirviendo con rumores de un supuesto golpe de Estado en Pekín. Se habla de tiroteos, detenciones masivas de militares y sus familias, traiciones en la cúpula del Ejército Popular de Liberación y hasta un Xi Jinping “rehén”. Los habituales canales disidentes en el exterior, algunos medios anti-PCCh y cuentas anónimas han hecho el resto. Resultado: confusión amplificada. Por ahora, el régimen no se tambalea
| etiquetas: china , golpe de estado , xi jinping , supuesto
No sé por qué hay gente capaz de creer que ha habido una purga en la cúpula militar china.
chatgpt... defensayseguridad.es las fuentes?
Estamos a un nivel de propaganda y embustes bestial... y todo para salvar a una pequeña élite muy corrupta del Imperio USA o, más bien, para que no pierdan mucho dinero si el dólar colapsa.
Qué no será de las buenas
Vaporizarán a los que tengan una supuesta lealtad dudosa
Y a seguir como si tal cosa, disimulando