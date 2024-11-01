edición general
China mantiene su título de fábrica del mundo. El secreto ya no es la mano de obra barata, son los robots

El aumento de salarios parecía amenazar el modelo industrial chino, pero Pekín ha encontrado un sustituto más eficaz: una automatización masiva que instala más de 280.000 robots al año. La apuesta no solo reduce costes y eleva exportaciones, también redefine el equilibrio laboral y la competencia global en manufactura. La transformación industrial de China es tan silenciosa como implacable. Mientras las fábricas locales ya no pueden apoyarse en salarios bajos para mantener precios competitivos.

| etiquetas: china , industria , manufacturas , robots
