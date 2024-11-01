La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico

October Twelve, el negocio de alquiler turístico de corta estancia en un popular barrio madrileño de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Ayuso, asegura en sus últimas cuentas anuales, de 2024, que alquila “locales industriales”. Lo hace pese a haber alojado en los últimos años a cientos de personas, como confirman vecinos consultados y puede comprobarse con un simple vistazo en el portal de reservas Booking, donde tiene más de 450 reseñas de usuarios. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid montó ese negocio turístico...