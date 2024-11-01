edición general
La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico

October Twelve, el negocio de alquiler turístico de corta estancia en un popular barrio madrileño de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Ayuso, asegura en sus últimas cuentas anuales, de 2024, que alquila “locales industriales”. Lo hace pese a haber alojado en los últimos años a cientos de personas, como confirman vecinos consultados y puede comprobarse con un simple vistazo en el portal de reservas Booking, donde tiene más de 450 reseñas de usuarios. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid montó ese negocio turístico...

5 comentarios
dunachio #4 dunachio
Pobrecito, si es que le tienen manía. Cómo son estos progres.
1 K 33
jonolulu #2 jonolulu
Pero el problema de la vivienda es porque no se construye, no por estas garrapatas de dos patas
0 K 16
#3 Albarkas
Joder con el pavo éste. No hay tecla que no toque.
0 K 12
#5 Leon_Bocanegra
Esto es una persecución como la que le están haciendo a vox :troll:
0 K 9
Andreham #1 Andreham
Pues al juzgado y/o a Hacienda.
0 K 8

