El secreto de China para seguir fabricando barato a pesar de subir salarios: robots. Muchos robots

La fuerte apuesta por la automatización está calando en la industria china, hasta los fabricantes locales de bienes de bajo coste, y está dando frutos. Los fabricantes son capaces de reducir costes y seguir siendo eficientes a pesar de las subidas salariales de los últimos años.

china , robots
#7 eipoc *
Eso funciona cuando hay ideología socialista y una transición al socialismo. En el capitalismo si se recortan gastos no es para revertir en los trabajadores, es para despedir trabajadores, disminuir costes y aumentar el beneficio de los empresarios.

La única liberación para la clase trabajadora se llama comunismo.  media
Lyovin81 #9 Lyovin81
#7 ahí llevas mi positivo,camarada
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
El plural de robot es roboces, de toda la vida.
#1 Kuruñes3.0
Pues lo que tendríamos que haber hecho aquí.
tremebundo #2 tremebundo
#1 ¿Subir los salarios?
#3 Kuruñes3.0
#2 si, y meter robots. las dos cosas.
tremebundo #6 tremebundo
#3 Perdóooon, estaba siendo sarcástico.
#4 tpm1
#1 ¿Despedir trabajadores y sustituirlos por robots?
#8 Kuruñes3.0
#4 Y subir salarios.
#10 Zamarro
#4 Quiza puedes empezar a sustuir a los que se jubilan por un robot, y lo que ahorras lo repartes entre el resto de los trabajdores de la empresa.
De paso estas creando una industria a tu alrededor de instaladores, controladores, creadores y mantenimiento de esos robots, por lo que parte de esos "empleos perdidos globales" revierten en creacion de nuevos empleos e industria mas especializada.

Pero es algo demasiado pensado a lago plazo y demasiado socialista con el pueblo.
Porque las empresas estan para ganar dinero, y cuanto mas mejor. ¿No?
menéame