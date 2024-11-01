El secreto de China para seguir fabricando barato a pesar de subir salarios: robots. Muchos robots

La fuerte apuesta por la automatización está calando en la industria china, hasta los fabricantes locales de bienes de bajo coste, y está dando frutos. Los fabricantes son capaces de reducir costes y seguir siendo eficientes a pesar de las subidas salariales de los últimos años.
La única liberación para la clase trabajadora se llama comunismo.
De paso estas creando una industria a tu alrededor de instaladores, controladores, creadores y mantenimiento de esos robots, por lo que parte de esos "empleos perdidos globales" revierten en creacion de nuevos empleos e industria mas especializada.
Pero es algo demasiado pensado a lago plazo y demasiado socialista con el pueblo.
Porque las empresas estan para ganar dinero, y cuanto mas mejor. ¿No?