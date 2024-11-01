edición general
Italia de mar a mar: huelga nacional y levantamiento popular por Palestina

Italia vivió una de las jornadas de protesta más intensas de su historia reciente por Palestina. Decenas de miles de manifestantes –incluyendo trabajadores, estudiantes, portuarios, familias y organizaciones sociales– salieron a las calles en más de 80 ciudades, de norte a sur y de mar a mar. Todo el país fue escenario de bloqueos, huelgas y movilizaciones bajo el lema de “bloquearlo todo”, exigiendo el fin de la ofensiva israelí en Gaza, el reconocimiento pleno del Estado palestino y la sanción internacional contra el gobierno de Israel.

#2 laruladelnorte
Emociona ver a tanta gente clamar por la vida de los palestinos,los seres humanos no podemos quedar impasibles ante la masacre del estado de Israel.
#1 AMartian
Tanto trabajo de la CIA durante tantos años para que vuelvan a salir los comunistas de siempre!
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid dejo aquí unas palabras sobre Israel del histórico comunista italiano Enrico Berlinguer en 1982:
youtu.be/5EWYzOW1Lkw?feature=shared
MoussaZy #4 MoussaZy
Estas cosas son las que dejan a los miserables de nuestra sociedad ocultos y con vergüenza para exclamar estupideces. Pero cuando tienen a algun retrasado con micro se envalentonan para salir.
