Italia de mar a mar: huelga nacional y levantamiento popular por Palestina

Italia vivió una de las jornadas de protesta más intensas de su historia reciente por Palestina. Decenas de miles de manifestantes –incluyendo trabajadores, estudiantes, portuarios, familias y organizaciones sociales– salieron a las calles en más de 80 ciudades, de norte a sur y de mar a mar. Todo el país fue escenario de bloqueos, huelgas y movilizaciones bajo el lema de “bloquearlo todo”, exigiendo el fin de la ofensiva israelí en Gaza, el reconocimiento pleno del Estado palestino y la sanción internacional contra el gobierno de Israel.