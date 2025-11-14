edición general
China y Japón se enzarzan en una crisis diplomática por Taiwan con amenazas de "cortar la cabeza" a la primera ministra japonesa: "Quienes jueguen con fuego, se quemarán"

La mandataria nipona advirtió de que un ataque chino contra Taipei podría desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio

Supercinexin #1 Supercinexin
La ministra turboderechista, racista y que empezó todo el jaleo amenazando a China.

Recordemos que su pueblo japo invadió China no hace ni noventa años, esclavizando a millones de chinos, usando a las chinas como esclavas sexuales, practicando con los chinos las más abyectas y abominables aberraciones y asesinando a más de veinte millones de civiles chinos.

Por lo tanto, cuando un determinado país con nombre y apellidos le ha hecho eso a tu pueblo, a tus abuelos para más precisión, y viene la ramera a la que han nombrado primera ministra a tocarte los cojones, pues es comprensible que se te puedan hinchar un poquito.
#4 guillersk
#1 ¿ Pero y lo suavecitos que están desde las bombas?
Supercinexin #9 Supercinexin
#4 Dan penica lo de las bombas porque, como en todo imperio de mierda de racistas hijos de putas, en realidad quienes vierten toda la ideología sobre el pueblo y cancelan toda opinión discordante y generan todo el tinglado y se llevan todos los dineros y las riquezas de los saqueos y las invasiones, son los cuatro gordos de arriba.

Y a esos no los tocaron nunca. Lo mismo que no tocaron a ninguno de todos los muchísimos aristócratas y millonarios industriales europeos que financiaron a los…   » ver todo el comentario
mondoxibaro #7 mondoxibaro
#1 De esa guerra, Lu Chuan hizó una excelente película "Ciudad de vida y muerte"; www.youtube.com/watch?v=ZvLE-XIRXug
#8 Dav3n
#1 La ministra amiga de Trump, porque evidentemente estas declaraciones las hacen por petición de alguien, sino de qué...

Cualquier general japonés sabe que militarmente tienen 0 opciones contra China y que los chinos no se cortarían un pelo en cuanto a la respuesta, justo por lo ocurrido en el pasado. Es que vamos, a la primera de cambio arrasan Japón con todo lo que tengan.

Ésto es, nuevamente, EEUU tocando los cojones con Taiwán, ahora usando a su caniche asiático.
TripleXXX #13 TripleXXX
#1 Los chinos y los coreanos les tienen muchísimo cariño, y parece que tienen mejor memoria que nosotros.
#10 Dav3n
Qué fuerte me parece que hables de memoria precisamente tú, que niegas el maidan y la guerra proxy orquestada por gentuza como está hija de puta:

x.com/ricwe123/status/1989006077992595564

Si, es Victoria Nuland explicando lo bien que lo hicieron.
Alakrán_ #5 Alakrán_
Que memoria con Japón, y que amnesia con Rusia tienen algunos usuarios.
Mikhail #11 Mikhail
#5 Si yo fuera chino, también tendría mucha memoria contra Japón. :roll:
Alakrán_ #14 Alakrán_
#11 Por supuesto, y si fueras un país del este de Europa también tendrías mucha memoria con Rusia :roll:
#12 Jatetu
#5 No digamos ya con China.
#3 pensacola
los asiáticos, en general, son muy racistas
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
Está Japón como para ladrarle a China. Encima con el abyecto pasado reciente que tienen deberían agachar un poco la cabeza, por aquello del honor y esas cosas que dicen poseer.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que pronto olvidan la historia estos periodistas...serendipia...
