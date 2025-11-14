·
6
meneos
55
clics
China y Japón se enzarzan en una crisis diplomática por Taiwan con amenazas de "cortar la cabeza" a la primera ministra japonesa: "Quienes jueguen con fuego, se quemarán"
La mandataria nipona advirtió de que un ataque chino contra Taipei podría desencadenar una respuesta militar por parte de Tokio
|
etiquetas:
:
china
,
japón
,
taiwán
5
1
3
K
46
actualidad
14 comentarios
5
1
3
K
46
actualidad
#1
Supercinexin
La ministra turboderechista, racista y que empezó todo el jaleo amenazando a China.
Recordemos que su pueblo japo invadió China no hace ni noventa años, esclavizando a millones de chinos, usando a las chinas como esclavas sexuales, practicando con los chinos las más abyectas y abominables aberraciones y asesinando a más de veinte millones de civiles chinos.
Por lo tanto, cuando un determinado país con nombre y apellidos le ha hecho eso a tu pueblo, a tus abuelos para más precisión, y viene la ramera a la que han nombrado primera ministra a tocarte los cojones, pues es comprensible que se te puedan hinchar un poquito.
8
K
83
#4
guillersk
#1
¿ Pero y lo suavecitos que están desde las bombas?
0
K
10
#9
Supercinexin
#4
Dan penica lo de las bombas porque, como en todo imperio de mierda de racistas hijos de putas, en realidad quienes vierten toda la ideología sobre el pueblo y cancelan toda opinión discordante y generan todo el tinglado y se llevan todos los dineros y las riquezas de los saqueos y las invasiones, son los cuatro gordos de arriba.
Y a esos no los tocaron nunca. Lo mismo que no tocaron a ninguno de todos los muchísimos aristócratas y millonarios industriales europeos que financiaron a los…
» ver todo el comentario
1
K
23
#7
mondoxibaro
#1
De esa guerra, Lu Chuan hizó una excelente película "Ciudad de vida y muerte";
www.youtube.com/watch?v=ZvLE-XIRXug
1
K
16
#8
Dav3n
#1
La ministra amiga de Trump, porque evidentemente estas declaraciones las hacen por petición de alguien, sino de qué...
Cualquier general japonés sabe que militarmente tienen 0 opciones contra China y que los chinos no se cortarían un pelo en cuanto a la respuesta, justo por lo ocurrido en el pasado. Es que vamos, a la primera de cambio arrasan Japón con todo lo que tengan.
Ésto es, nuevamente, EEUU tocando los cojones con Taiwán, ahora usando a su caniche asiático.
3
K
41
#13
TripleXXX
#1
Los chinos y los coreanos les tienen muchísimo cariño, y parece que tienen mejor memoria que nosotros.
0
K
9
#10
Dav3n
Qué fuerte me parece que hables de memoria precisamente tú, que niegas el maidan y la guerra proxy orquestada por gentuza como está hija de puta:
x.com/ricwe123/status/1989006077992595564
Si, es Victoria Nuland explicando lo bien que lo hicieron.
3
K
42
#5
Alakrán_
Que memoria con Japón, y que amnesia con Rusia tienen algunos usuarios.
1
K
22
#11
Mikhail
#5
Si yo fuera chino, también tendría mucha memoria contra Japón.
1
K
16
#14
Alakrán_
#11
Por supuesto, y si fueras un país del este de Europa también tendrías mucha memoria con Rusia
0
K
11
#12
Jatetu
#5
No digamos ya con China.
0
K
6
#3
pensacola
los asiáticos, en general, son muy racistas
0
K
19
#6
traviesvs_maximvs
Está Japón como para ladrarle a China. Encima con el abyecto pasado reciente que tienen deberían agachar un poco la cabeza, por aquello del honor y esas cosas que dicen poseer.
1
K
17
#2
cenutrios_unidos
Que pronto olvidan la historia estos periodistas...serendipia...
0
K
14
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
