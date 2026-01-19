China insta a EEUU a dejar de usar llamada "amenaza china" como pretexto para buscar beneficios egoístas

China ha expresado reiteradamente su postura sobre la cuestión de Groenlandia y ha instado a Estados Unidos a dejar de utilizar la llamada "amenaza china" como pretexto para perseguir sus propios intereses, declaró hoy lunes un portavoz de la cancillería china. El vocero Guo Jiakun manifestó en una rueda de prensa regular que el derecho internacional, basado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, es la base del orden internacional existente y debe respetarse.