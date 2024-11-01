China inicia la construcción de un innovador proyecto nuclear (eng)

El primer proyecto de acoplamiento dual del mundo que combina un PWR nuclear de tercera generación y un HTGR nuclear de cuarta generación.
En la planta el agua desmineralizada será calentada por el vapor primario de las unidades Hualong One para producir vapor saturado, y el vapor primario del HTGR se utilizará para calentar el vapor saturado por segunda vez.
La planta suministrará calefacción industrial y electricidad acoplando un reactor refrigerado por gas de alta temperatura con dos reactores de agua a presión Hualong One.
Y además el exceso de vapor generado por el HTGR se redirige a las turbinas de los PWR para mejorar la eficiencia en la producción eléctrica.
