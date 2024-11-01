edición general
China inicia la construcción de un innovador proyecto nuclear (eng)

El primer proyecto de acoplamiento dual del mundo que combina un PWR nuclear de tercera generación y un HTGR nuclear de cuarta generación.
En la planta el agua desmineralizada será calentada por el vapor primario de las unidades Hualong One para producir vapor saturado, y el vapor primario del HTGR se utilizará para calentar el vapor saturado por segunda vez.
La planta suministrará calefacción industrial y electricidad acoplando un reactor refrigerado por gas de alta temperatura con dos reactores de agua a presión Hualong One.

A ver si lo he entendido bien porque el artículo se las trae: Utilizan dos reactores convencionales (PWR) para producir vapor y luego el HTGR aumenta más todavía la temperatura de este para utilizar en procesos industriales que requieren muy alta temperatura.

Y además el exceso de vapor generado por el HTGR se redirige a las turbinas de los PWR para mejorar la eficiencia en la producción eléctrica.

Edit, le dije a una IA que me corrija y ha parido esto:
Casi lo has entendido bien, pero

