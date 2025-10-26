edición general
China y FAO ayudan a mejorar calidad de vida de latinoamericanos en escenario de cooperación Sur-Sur

La calidad de vida de los latinoamericanos ha mejorado gracias al activo rol de China y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la cooperación Sur-Sur. DIGITALIZACIÓN RURAL EN CHILE: un proyecto liderado por la FAO y China capacitó a emprendedores rurales en el uso de nuevas tecnologías para potenciar sus negocios. DRONES PARA CULTIVAR ARROZ EN GUYANA. El plan busca contribuir en la recuperación de los medios de vida rurales a través del uso de soluciones digitales en países que forman

| etiquetas: cooperación china-latinoamerica , digitalización rural
#2 poxemita
Algo no me cuadra: news.un.org/es/story/2019/03/1453001
Si la cooperación Sur-Sur es entre paises se entiende del hemisferio sur, ¿ha cambiado la linea del hemisferio en Asía?  media
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 A mí lo que no me cuadra es que tras ¿ochenta? años mínimo de Capitalismo y Liberalismo en la plena mayoría de países de Latinoamérica, desde México hasta la Tierra del Fuego, todos ellos sean auténticas pocilgas de pobreza, analfabetismo y miseria, con regiones enteras que por no tener no tienen ni alcantarillado ni nada mínimamente evolucionado más allá de las urbanizaciones de millonarios de ascendencia criolla alrededor de la ciudad capital y gracias.

Si seguimos la lógica del…   » ver todo el comentario
#4 tierramar
#3 Por algo muy simple: se consigue mayor riqueza y bienestar PARA TODOS si se colabora entre países. Si el objetivo es hacer más ricos a los ricos a costa de hacer más pobres a los pobres y clase media, el modelo es el occidental.
#5 poxemita
#3 ¿Tu comentario mueve la linea del ecuador?
#6 Robe7064
#3 ¿Tooooodos? Tu descripción no me parece que hable del Cono Sur. A pesar de todo el esfuerzo y el éxito que ha tenido Argentina en arruinarse una y otra vez, no son analfabetos y aunque la miseria está muy extendida por el país, no es la norma. Chile y Uruguay están bastante mejor que Argentina y en algunos aspectos materiales no son diferentes de un país desarrollado, aunque nos falte mucho en cosas como seguridad o servicios públicos.

Saludos desde el archipiélago de Chiloé. Supongo que por su distancia de la capital, en tu imaginación será algo así como Sierra Leona.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Propaganda de la dictadura de mierda china
