China y FAO ayudan a mejorar calidad de vida de latinoamericanos en escenario de cooperación Sur-Sur

La calidad de vida de los latinoamericanos ha mejorado gracias al activo rol de China y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la cooperación Sur-Sur. DIGITALIZACIÓN RURAL EN CHILE: un proyecto liderado por la FAO y China capacitó a emprendedores rurales en el uso de nuevas tecnologías para potenciar sus negocios. DRONES PARA CULTIVAR ARROZ EN GUYANA. El plan busca contribuir en la recuperación de los medios de vida rurales a través del uso de soluciones digitales en países que forman