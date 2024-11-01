edición general
China exige a los fabricantes de chips que el 50% de los equipos utilizados sean de fabricación nacional

China exige a los fabricantes de chips que utilicen al menos un 50% de equipos de fabricación nacional para aumentar su capacidad en un esfuerzo por parte de Pekín por construir una cadena de suministro de semiconductores autosuficiente. La norma no está documentada públicamente, pero en los últimos meses las autoridades indicaron a los fabricantes de chips que buscan la aprobación estatal para construir o ampliar sus plantas que deben demostrar mediante licitaciones que al menos la mitad de sus equipos serán de fabricación china.

3 comentarios
Malinois #2 Malinois
Si quieres crear puestos de trabajo en España, consume productos españoles.
Pues éso
Andreham #1 Andreham
Malditos chinos exigiendo a los fabricantes que fabrican en China que utilicen productos chinos.

No como USA pidiendo a la empresa holandesa esa que hace las máquinas que no trabaje con China. O imponiendo aranceles para traer las fábricas de vuelta a USA.
EldelaPepi #3 EldelaPepi
Me maravilla ver con qué seguridad y serenidad se maneja China en este mundo lleno de ruido, basura, economías rancias y gobernantes corruptos.
Saben el camino y lo están siguiendo.

www.youtube.com/watch?v=HbcHlzntTCg&list=RDHbcHlzntTCg&start_r
