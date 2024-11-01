China exige a los fabricantes de chips que el 50% de los equipos utilizados sean de fabricación nacional

China exige a los fabricantes de chips que utilicen al menos un 50% de equipos de fabricación nacional para aumentar su capacidad en un esfuerzo por parte de Pekín por construir una cadena de suministro de semiconductores autosuficiente. La norma no está documentada públicamente, pero en los últimos meses las autoridades indicaron a los fabricantes de chips que buscan la aprobación estatal para construir o ampliar sus plantas que deben demostrar mediante licitaciones que al menos la mitad de sus equipos serán de fabricación china.