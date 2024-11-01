China está derrumbando hasta una de las grandes constantes del pasado siglo: las mejores universidades están en EEUU

Tsinghua ha registrado más patentes IA que MIT, Stanford, Princeton y Harvard juntos.

Tiene una incubadora de la que ya han salido 900 startups. Desde sus inicios, el enfoque de Tsinghua era la formación de estudiantes chinos que iban a seguir sus estudios en Estados Unidos. Actualmente ese enfoque ha cambiado por completo. En plena carrera de la IA, hay un espíritu nacionalista y los alumnos tienden a quedarse y desarrollar proyectos en su país natal.