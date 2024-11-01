edición general
China está derrumbando hasta una de las grandes constantes del pasado siglo: las mejores universidades están en EEUU

Tsinghua ha registrado más patentes IA que MIT, Stanford, Princeton y Harvard juntos.
Tiene una incubadora de la que ya han salido 900 startups. Desde sus inicios, el enfoque de Tsinghua era la formación de estudiantes chinos que iban a seguir sus estudios en Estados Unidos. Actualmente ese enfoque ha cambiado por completo. En plena carrera de la IA, hay un espíritu nacionalista y los alumnos tienden a quedarse y desarrollar proyectos en su país natal.

#1 Andreham
Pero cómo va a patentar nada China si sólo copian. Que me lo ha dicho meneame.
#3 gorgos
#1 Para la cultura tradicional china, copiar no se considera inherentemente negativo o un robo, sino una forma esencial de aprendizaje, un signo de respeto y un paso hacia la maestría y la innovación.
#11 salteado3
#3 En la cultura occidental se lleva copiando siglos todo lo que se ponía a tiro, nada sale por generación espontánea. Los típicos ejemplos: pólvora, papel, imprenta, metalurgia, altos hornos, acero, seda, porcelana, algodón, hilado...


Occidente copió, mejoró y popularizó. Exactamente lo que hace China ahora.
#12 Pertinax
#3 Pues baten récords de patentes. No son muy fieles a la tradición.
#10 LaLaLari
#3 Como en el examen de chuunin.
#2 JackNorte
Para dedicarse a copiar estan patentando demasiado xD
#5 azathothruna
La razon?
Una palabra: GAOKAO
#6 ElBeaver
China registra más patentes que cualquier otro país, pero muchas de ellas son impulsadas por incentivos gubernamentales y tienen un valor limitado. Solo una pequeña proporción corresponde a patentes de alta calidad presentadas internacionalmente. En resumen: gran cantidad, calidad desigual
#7 Escafurciao
En una universidad de los EEUU solo necesitas dinero para entrar, en las chinas no veremos a niños de papá.
#9 azathothruna
#7 Si.
Los niños de papa van (o iban) a Gringolandia :shit: xD
#8 EvilPreacher
Y en la cultura europea, la originalidad como valor positivo empezó en el siglo XIX. Ayer, quien dice.
