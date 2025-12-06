edición general
10 meneos
9 clics
China enviará 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y hace un llamado a implementar el alto el fuego tras nuevos ataques israelíes

China enviará 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y hace un llamado a implementar el alto el fuego tras nuevos ataques israelíes

El Gobierno chino anunció este jueves que enviará ayuda humanitaria a Gaza por valor de 100 millones de dólares para "aliviar la crisis humanitaria en la Franja e impulsar los programas de reconstrucción". Una noticia que fue recibida con agradecimiento por el presidente palestino, Mahmud Abás. Desde el recrudecimiento del conflicto entre Palestina e Israel en 2023, China ha expresado su "consternación" por los ataques israelíes contra la población civil gazatí y ha reiterado su apoyo a la solución de dos Estados. El presidente Xi Jinping anunc

| etiquetas: china , 100 millones , dólares , ayuda , gaza , xi jinping , macron
9 1 0 K 120 politica
4 comentarios
9 1 0 K 120 politica
azathothruna #2 azathothruna
Si fuera china, pondria bases TEMPORALES, en Iran o Iraq, incluso yemen.
preguntando primero a esos pueblos, y gobierno en ese orden.
A ver que cara ponen los colonizadores.
4 K 64
nemeame #3 nemeame
La reconstrucción la debería pagar Israel, por las buenas o por las malas. Ya está bien que seamos los pringados que pagan los platos que rompen otros mientras les premiamos por la destrucción que causan. Embargo absoluto y congelación de cuentas a Israel YA
5 K 55
A.more #4 A.more
Valdría más pagar por una bala para un genocida que pagar lo que ellos destruyen
0 K 9

menéame