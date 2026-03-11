edición general
2 meneos
9 clics
China entrena robots como alumnos en un aula: aprenden a preparar café y hacer tareas domésticas

China entrena robots como alumnos en un aula: aprenden a preparar café y hacer tareas domésticas

Con cascos y mandos de realidad virtual, investigadores chinos enseñan a robots humanoides a realizar tareas cotidianas.

| etiquetas: china , entrena , robots , alumnos , aula , aprenden , preparar , café , tarea
2 0 0 K 24 tecnología
sin comentarios
2 0 0 K 24 tecnología

menéame