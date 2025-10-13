edición general
Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso.

En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se alinean en largas hileras sobre llanuras áridas y deshabitadas, sobre las que de vez en cuando se distingue un pastor guiando su rebaño.

XavierGEltroll #1 XavierGEltroll *
Por que está más cerca del sol. :troll:
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Y además, hace fresquito. xD
SMaSeR #4 SMaSeR
"Cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan"

Lo que hace esta peña (en tamaños) es exagerado.
Oestrimnio #5 Oestrimnio
Tiene una capacidad de 16.930 megavatios de energía, suficiente para abastecer a todos los hogares de Chicago. El proyecto sigue en expansión, agregando paneles con la meta de alcanzar en tres años un área 10 veces mayor que Manhattan. Además, en la zona hay otros 4700 megavatios de energía eólica y 7380 megavatios de presas hidroeléctricas.

o_o

Siguen contaminando más que nadie, pero parece que están cambiando a un ritmo brutal hacia energías limpias.
