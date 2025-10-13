Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso.



En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se alinean en largas hileras sobre llanuras áridas y deshabitadas, sobre las que de vez en cuando se distingue un pastor guiando su rebaño.