Por qué China construyó paneles solares en la meseta más alta del mundo

En la meseta tibetana, a unos 3000 metros de altura, los paneles solares se extienden hasta donde alcanza la vista y cubren una superficie siete veces mayor que Manhattan. Absorben una luz solar mucho más intensa que a nivel del mar, ya que el aire es menos denso.
En las cordilleras cercanas, las turbinas eólicas se alinean en largas hileras sobre llanuras áridas y deshabitadas, sobre las que de vez en cuando se distingue un pastor guiando su rebaño.
Y además, hace fresquito.
Lo que hace esta peña (en tamaños) es exagerado.
Siguen contaminando más que nadie, pero parece que están cambiando a un ritmo brutal hacia energías limpias.