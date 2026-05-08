China condena a muerte con suspensión a dos exministros de Defensa por corrupción

La Corte Militar de la República Popular China condenó este jueves a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes ocuparon de forma consecutiva la cartera de Defensa entre 2018 y 2023, a la pena de muerte con una suspensión de dos años por delitos de corrupción. Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, mientras que a Li se le atribuyen tanto recibir como entregar regalos. La sentencia dictada por el tribunal militar implica la confiscación total de sus bienes personales y la privación de sus derechos políticos de por vida.