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China condena a muerte con suspensión a dos exministros de Defensa por corrupción

China condena a muerte con suspensión a dos exministros de Defensa por corrupción

La Corte Militar de la República Popular China condenó este jueves a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes ocuparon de forma consecutiva la cartera de Defensa entre 2018 y 2023, a la pena de muerte con una suspensión de dos años por delitos de corrupción. Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, mientras que a Li se le atribuyen tanto recibir como entregar regalos. La sentencia dictada por el tribunal militar implica la confiscación total de sus bienes personales y la privación de sus derechos políticos de por vida.

| etiquetas: china , pena de muerte , corrupción , wei fenghe , li shangfu
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11 comentarios
9 2 11 K 3 actualidad
taSanás #3 taSanás
#2 claro, es que son dos
dos exministros :troll:
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#11 cajadecartonmojada
#3 dos exministros rebeldes dos
0 K 12
WcPC #6 WcPC *
¿Que es "suspensión"?
Es que la redacción es tela de rara
Se suspenderá la pena de muerte en dos años...
¿Antes de esos dos años si pueden matarlos pero luego no?
xD
0 K 12
#8 Th3rm0
#6 los matan con un amortiguador.
2 K 25
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#6 suspender: Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.
1 K 22
SeñorMarron #10 SeñorMarron
#6 Entiendo que les dejan un par de años para que arreglen sus asuntos y puedan despedirse de la familia
0 K 8
Nylo #5 Nylo *
a la pena de muerte con una suspensión de dos años

Me parece un poco extremo matarlos, pero manteniéndolos suspendidos durante dos años... No creo que aguanten tanto
0 K 11
slainrub #4 slainrub
Nos llevan años de ventaja.
0 K 10
#7 sliana
Imagina el respeto que le pueden tener a quien manipula los mercados y la economía mundial para apostar en bolsa y forrarse utilizando su posición como presidente.
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menéame