China condena a muerte con suspensión a dos exministros de Defensa por corrupción

La Corte Militar de la República Popular China condenó este jueves a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes ocuparon de forma consecutiva la cartera de Defensa entre 2018 y 2023, a la pena de muerte con una suspensión de dos años por delitos de corrupción. Wei fue declarado culpable de aceptar sobornos, mientras que a Li se le atribuyen tanto recibir como entregar regalos. La sentencia dictada por el tribunal militar implica la confiscación total de sus bienes personales y la privación de sus derechos políticos de por vida.
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dos exministros
www.meneame.net/story/china-condena-muerte-2-exministros-defensa
Es que la redacción es tela de rara
Se suspenderá la pena de muerte en dos años...
¿Antes de esos dos años si pueden matarlos pero luego no?
Me parece un poco extremo matarlos, pero manteniéndolos suspendidos durante dos años... No creo que aguanten tanto