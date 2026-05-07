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China condena a muerte 2 exministros de defensa

China condena a muerte 2 exministros de defensa

China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción El tribunal suspende dos años su ejecución y si no delinquen en ese periodo lo más probable es que se les acabe conmutando la pena capital por cadena perpetua

| etiquetas: china , corrupción , solución
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5 comentarios
7 2 2 K 60 politica
Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Aquí les dejamos que se queden con lo robado a cambio de una temporada en la sombra.

Por eso allí tienen cada vez menos corrupción y nosotros nadamos en ella, nos hemos acostumbrado a ella, la permitimos, la toleramos y la fomentamos.
Ya ni matar españoles por pura corrupción ni dejadez se castiga... es que ni se juzga.

La victoria de la mafia es que nos han ido acostumbrado poco a poco a eso y ya la gente ni tiembla al pensar en todos los españoles muertos por culpa de la corrupción política.
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Julian_Lozano_Brau #5 Julian_Lozano_Brau
#2 eso es que está duplicada? No lo encontré con el buscador, si algún admin me la puede descartar o me decís cómo hacerlo lo hago ahora mismo
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#3 unocualquierax
Aznar y todos los suyos estarían colgados.
Y del Rajoy, más o menos.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
envidia sana
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menéame