China condena a muerte 2 exministros de defensa

China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción El tribunal suspende dos años su ejecución y si no delinquen en ese periodo lo más probable es que se les acabe conmutando la pena capital por cadena perpetua
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Por eso allí tienen cada vez menos corrupción y nosotros nadamos en ella, nos hemos acostumbrado a ella, la permitimos, la toleramos y la fomentamos.
Ya ni matar españoles por pura corrupción ni dejadez se castiga... es que ni se juzga.
La victoria de la mafia es que nos han ido acostumbrado poco a poco a eso y ya la gente ni tiembla al pensar en todos los españoles muertos por culpa de la corrupción política.
Y del Rajoy, más o menos.