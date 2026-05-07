El primer juicio de primera instancia de Wei Fenghe y Li Shangfu (mandarín)

El 7 de mayo de 2026, el tribunal militar condenó a Li Shangfu y a Wei Fenghe, ex ministros de defensa, a muerte y confiscación de todos sus bienes por aceptar sobornos entre otros cargos. La sentencia será aplazada dos años y conmutada por cadena perpetua.
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En China, los funcionarios pillan como en todas partes. Pero cuando se pasan de vueltas y no se puede ocultar, les aplican corrección "ejemplar" (en realidad, los purgan), para mantener lo que llaman el Miànzi (面子), el prestigio o reconocimiento, de las instituciones y representantes públicos. Vamos, como en los países occidentales. Lo que pasa es que allí no se conforman con destituirles y echarles de la agrupación política. Les dan para el pelo.
No es que sea muy distinto, pero es más satisfactorio para los ciudadanos, eso sí. Es una de las cosas que reconozco que los chinos hacen bien.
Xinhua, Pekín, 7 de mayo. El 7 de mayo de 2026, el Tribunal Militar dictó sentencia, de conformidad con la ley, en el caso de cohecho contra Wei Fenghe, exmiembro de la Comisión Militar Central y exmiembro del Consejo de Estado y ministro de Defensa. Se declaró a Wei Fenghe culpable de cohecho y se le condenó a la pena de muerte con suspensión de la ejecución por un período de dos años, a la privación de los derechos políticos de por vida y al decomiso de todos sus bienes… » ver todo el comentario
** Es dificil que no haya corrupcion con los presupuestos que hay y que "solo los tontos" no se han hecho ricos. Los problemas de armas defectuosas es una realidad en algunos de sus sistemas. Pero vete a saber los verdaderos motivos detras de la purga completa que hicieron