China busca romper un récord con la construcción de la presa de agua más alta del mundo: equivalente a un rascacielos de 100 pisos

La presa Shuangjiangkou se ubica sobre el río Dadu, un afluente relevante con origen en la meseta tibetana oriental que recorre la provincia de Sichuan, China. Específicamente, la estructura pertenece a la prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba. Gracias a la orografía montañosa de esta zona, la construcción destaca como un hito visual de gran alcance en la región. Este proyecto de ingeniería civil alcanza una altura de 315 metros. La obra integra robots rodillos con sensores avanzados, redes de comunicación 5G y drones destinados al monito

8 comentarios
estemenda #6 estemenda
#4 315 metros son 168,74 cristianoronaldos puestos uno encima del otro :troll:
1 K 24
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#6 ¡Al fin alguien que explica las cosas en cristiano!
1 K 24
#1 DotorMaster
Robots rodillos con sensores avanzados y redes de comunicación 5G. Es increíble.
0 K 7
#2 colemur
Vaya, hombre, ahora hay que calcular cuanto mide un rascacielos de cien pisos para poder hacerse una idea de lo que nos están contando.
0 K 6
#3 kaos_subversivo
#2 leete la entradilla, anda
3 K 44
#5 colemur
#3 ¿ En menéame hay que leerse la entradilla ? ¡Mon dieu!
1 K 25
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Espero que no se te haya roto el monóculo.
0 K 19
#4 Barriales
#2 unos tres campos de fútbol ó seis piscinas olímpicas.
0 K 6

