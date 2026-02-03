China busca romper un récord con la construcción de la presa de agua más alta del mundo: equivalente a un rascacielos de 100 pisos

La presa Shuangjiangkou se ubica sobre el río Dadu, un afluente relevante con origen en la meseta tibetana oriental que recorre la provincia de Sichuan, China. Específicamente, la estructura pertenece a la prefectura autónoma tibetana y qiang de Aba. Gracias a la orografía montañosa de esta zona, la construcción destaca como un hito visual de gran alcance en la región. Este proyecto de ingeniería civil alcanza una altura de 315 metros. La obra integra robots rodillos con sensores avanzados, redes de comunicación 5G y drones destinados al monito