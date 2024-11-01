China apuesta por el radar cuántico para detectar los cazas furtivos F-22 y F-35 [ENG]

China afirmó que ha comenzado la producción en masa de un detector monofotónico de cuatro canales y ruido ultrabajo conocido como captador de fotones, desarrollado por el Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería de Información Cuántica en la provincia de Anhui. Un radar cuántico se diferencia del radar convencional en cómo detecta y procesa los reflejos de un objetivo, transmitiendo un fotón de un par de fotones entrelazados, mientras que el otro se mantiene como referencia.
- 1 Radar de baja frecuencia → detecta la presencia.
- 1 Radar bistático/multistático o pasivo → triangula y confirma la posición
Los cazas/bombarderos "furtivos" sólo pueden atacar países sin estos radares (son de los años 40s y 70s respectivamente) tipo Afganistán o Somalia, o si los destruyes antes como en el caso del último bombardeo a Irán, pero ahí daba igual que atacase un avión furtivo que uno normal ya que no había defensa aérea ninguna.
Los radares de entralazamiento se llevan escuchando desde hace casi una década (Incluso pruebas desde satelite), pero solo se ha oído la versión china; de EE. UU. no hay ninguna palabra, a pesar de que dieron los primeros pasos y desarrollos. (Modo conspiranoico: ya lo tienen, conocen sus limitaciones, pero quieren más dinero usando la amenaza amarilla).
Porque lo ha probado en la patochada del ataque a Iran y ha visto que funciona a la perfección.
(Es "un suponer", )