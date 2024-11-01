edición general
11 meneos
28 clics
China apuesta por el radar cuántico para detectar los cazas furtivos F-22 y F-35 [ENG]

China apuesta por el radar cuántico para detectar los cazas furtivos F-22 y F-35 [ENG]

China afirmó que ha comenzado la producción en masa de un detector monofotónico de cuatro canales y ruido ultrabajo conocido como captador de fotones, desarrollado por el Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería de Información Cuántica en la provincia de Anhui. Un radar cuántico se diferencia del radar convencional en cómo detecta y procesa los reflejos de un objetivo, transmitiendo un fotón de un par de fotones entrelazados, mientras que el otro se mantiene como referencia.

| etiquetas: china , radar , cuántico , fotones , entrelazamiento , scmp , anhui
10 1 0 K 118 tecnología
9 comentarios
10 1 0 K 118 tecnología
Catacroc #2 Catacroc
El problema del radar cuántico es que solo puedes saber con exactitud la velocidad o la posicion.
6 K 69
allenharpell #4 allenharpell
#2 Y como se te mueva el radar ya no sabes donde está (en ese caso habría que mandar a una madre a buscarlo)
0 K 7
Veelicus #8 Veelicus
#2 Tambien tiene la ventaja de que si el enemigo intenta destruir tu radar nunca sabra si lo ha conseguido o no...
1 K 24
mahuer #9 mahuer
#2 saber con exactitud la posición a lo largo del tiempo es lo mismo que saber la velocidad con exactitud. :troll:
0 K 10
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Como contra defensa pondrá un lanzador de fotones y así verán múltiples objetivos
0 K 15
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
No le hace falta un radar cuántico como ya demostraron los rusos en Serbia, sólo tienes que usar en combinación:

- 1 Radar de baja frecuencia → detecta la presencia.

- 1 Radar bistático/multistático o pasivo → triangula y confirma la posición


Los cazas/bombarderos "furtivos" sólo pueden atacar países sin estos radares (son de los años 40s y 70s respectivamente) tipo Afganistán o Somalia, o si los destruyes antes como en el caso del último bombardeo a Irán, pero ahí daba igual que atacase un avión furtivo que uno normal ya que no había defensa aérea ninguna.
1 K 15
Veelicus #5 Veelicus
#1 Pues nada, voy a mandar un correo a Xi para ver porque demonios han gastado tanto dinero en su desarrollo...
1 K 26
placeres #7 placeres *
#1 Eso solo ha ocurrido una vez, y fue porque confiaron en que se había aniquilado la capacidad antiaérea existente y, sobre todo, porque estaban usando reiteradamente la misma ruta. En la práctica, los cazas furtivos estadounidenses siguen dominando los cielos.

Los radares de entralazamiento se llevan escuchando desde hace casi una década (Incluso pruebas desde satelite), pero solo se ha oído la versión china; de EE. UU. no hay ninguna palabra, a pesar de que dieron los primeros pasos y desarrollos. (Modo conspiranoico: ya lo tienen, conocen sus limitaciones, pero quieren más dinero usando la amenaza amarilla).
0 K 11
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan *
"Descubre por qué china apuesta por..."

Porque lo ha probado en la patochada del ataque a Iran y ha visto que funciona a la perfección. :troll: :troll: :troll: :troll:

(Es "un suponer", :roll: )
0 K 12

menéame