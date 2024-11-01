edición general
7 meneos
6 clics
China acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" por la incautación de petroleros

China acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" por la incautación de petroleros

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Lin aseveró que China "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países.

| etiquetas: china , acusa , eeuu , violar , derecho , internacional , petroleros , venezuela
7 0 0 K 108 actualidad
4 comentarios
7 0 0 K 108 actualidad
#3 kaos_subversivo *
China y cualquiera con dos dedos de frente.

Edit: bueno, @Findeton no, por lo que veo en sus comentarios en otra noticia
2 K 49
pingON #1 pingON
el derecho internacional se lo pasa trump por dónde le salen los mcdonalds ......
1 K 32
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Vaya ... tú también te has dao cuenta ...  media
0 K 18
kastanedowski #4 kastanedowski
Como va el tema de:
Hong Kong
Tibet
Xinjiang contra uigures y otras minorías musulmanas
Militarización en el Mar del Sur de China
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por su flota lejana...
etc, etc, etc

En esta pelicula no hay buenos ni malos, todo son malos
0 K 10

menéame