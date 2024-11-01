China acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" por la incautación de petroleros

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". Lin aseveró que China "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países.
Hong Kong
Tibet
Xinjiang contra uigures y otras minorías musulmanas
Militarización en el Mar del Sur de China
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por su flota lejana...
etc, etc, etc
En esta pelicula no hay buenos ni malos, todo son malos