China acaba de resolver el gran problema que la industria eólica llevaba años evitando: palas de aerogeneradores 100% reciclables

Durante años, la energía eólica ha convivido con una paradoja difícil de explicar: bate récords de producción de electricidad respecto al gas o al carbón, pero deja tras de sí residuos casi imposibles de reciclar. En concreto, las enormes palas de los aerogeneradores, hechas de materiales compuestos, siempre han sido uno de los grandes puntos ciegos de la transición energética.
El artículo habla de 40 millones toneladas de residuos de aquí al 2050, por comparar cada año generamos más de 50 millones de toneladas de desechos de plástico.
Los residuos de fibra de carbono, y la cantidad ingente de plástico y telas empapadas con resinas epoxi tienen difícil solución.... Lo ultimo se, es que una cementera se los llevaba para incinerarlos en sus hornos, pero creo que pararon por temas de residuos no combustibles mezclados.