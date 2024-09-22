China acaba de resolver el gran problema que la industria eólica llevaba años evitando: palas de aerogeneradores 100% reciclables

Durante años, la energía eólica ha convivido con una paradoja difícil de explicar: bate récords de producción de electricidad respecto al gas o al carbón, pero deja tras de sí residuos casi imposibles de reciclar. En concreto, las enormes palas de los aerogeneradores, hechas de materiales compuestos, siempre han sido uno de los grandes puntos ciegos de la transición energética.