China acaba de adelantar a Estados Unidos en la carrera por alcanzar el polo sur de la Luna  

China y Estados Unidos se encuentran en una carrera espacial por llevar personas a caminar sobre la superficie lunar antes del 2030. El primer paso de esta competencia es alcanzar el polo sur del satélite natural con una nave robótica no tripulada destinada a entender mejor la distribución y potencial extracción de depósitos de agua congelada en los llamados cráteres de perpetua oscuridad. Ambos países tienen planes de explorar esta región, pero ya hay un claro vencedor en esta carrera.