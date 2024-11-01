Los chicos necesitan esperanza, la izquierda debe dejar de negársela

Los chicos no están bien. A lo chicos les va mal. Empeñarse en negarlo no va a solucionar nada. Las estadísticas nos muestran que, no sólo en España sino en gran parte de Occidente, los chicos arrastran problemas graves y enquistados en la educación, tienen un porcentaje mayor que las chicas en abandono escolar temprano (en España con una brecha persistente pese a la mejora indudable de las cifras generales desde la Gran Recesión), y también llegan cada vez menos a completar los estudios superiores.
| etiquetas: izquierda , juventud
Es muy difícil defender esa teoría si, efectivamente, lo que hay es un sistema que da como resultado una situación peor para la población masculina.
Sólo hay que pasarse por Menéame para ver a los más estúpidos del lugar repitiendo como cotorras sus bulos de victimachos. En los negativos de cualquier comentario que hable de pollaheridas los encontraréis.
Ésta es la clase de artículos que generan un debate constructivo y no la mierda misógina con la que nos bombardean cada día los pichitas tristes de Menéame.