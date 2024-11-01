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Los chicos necesitan esperanza, la izquierda debe dejar de negársela

Los chicos necesitan esperanza, la izquierda debe dejar de negársela

Los chicos no están bien. A lo chicos les va mal. Empeñarse en negarlo no va a solucionar nada. Las estadísticas nos muestran que, no sólo en España sino en gran parte de Occidente, los chicos arrastran problemas graves y enquistados en la educación, tienen un porcentaje mayor que las chicas en abandono escolar temprano (en España con una brecha persistente pese a la mejora indudable de las cifras generales desde la Gran Recesión), y también llegan cada vez menos a completar los estudios superiores.

| etiquetas: izquierda , juventud
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7 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
eltxoa #3 eltxoa
no habrá sitio donde el mensaje se aplica con más teson que en la escuela y el instituto. Donde todas las profesoras son militantes, y los profesores, condescendientes acojonados de que les acusen de algo malo y les jodan la vida.. Los institutos son una casa del terror.
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GeneWilder #7 GeneWilder
#3 Y además tienen que aguantar basuras como esta. Si esto no es odio…  media
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#1 Assoka
Pero es que eso choca frontalmente con el rollete ese del "machismo estructural" y el patriarcado.

Es muy difícil defender esa teoría si, efectivamente, lo que hay es un sistema que da como resultado una situación peor para la población masculina.
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#2 Leon_Bocanegra *
No pasa nada, si la izquierda les niega la esperanza, que se vayan a votar a la derecha, o mejor aún, a la extrema derecha. A base de ostias tb se aprende.
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#4 Leon_Bocanegra
Pues ahora que lo leo, el contenido es exactamente el mismo de un envío de ayer.
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Cuñado #5 Cuñado
bastan 23 minutos para que si el algoritmo de YouTube o TikTok encuentra que el usuario es masculino le ofrezca contenidos “problemáticos” de misoginia y autoritarismo

Sólo hay que pasarse por Menéame para ver a los más estúpidos del lugar repitiendo como cotorras sus bulos de victimachos. En los negativos de cualquier comentario que hable de pollaheridas los encontraréis.
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Cuñado #6 Cuñado
No comparto algunas de las afirmaciones del artículo ni esa reificación de "la izquierda" como un ente monolítico, pero me parece que argumenta y documenta bien sus ideas. Tiene mi meneo.

Ésta es la clase de artículos que generan un debate constructivo y no la mierda misógina con la que nos bombardean cada día los pichitas tristes de Menéame.
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menéame