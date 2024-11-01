Chery presenta el primer vehículo de producción equipado con tecnología de frenado electromecánico

Li Xueyong, vicepresidente ejecutivo de Chery, anunció oficialmente la aplicación de la tecnología de Gestión Electrónica de la Fuerza de Frenado (EMB) de grado aeroespacial a vehículos civiles. Se confirma que el Exeed EX7 será el primer vehículo de producción en serie del mundo equipado con esta tecnología, y su lanzamiento está previsto para el primer trimestre de este año.



La tecnología de Frenado Electromecánico (EMB) es un avance que elimina por completo las líneas hidráulicas tradicionales. En su lugar, el sistema utiliza señales eléctricas para controlar los frenos directamente. Este mecanismo permite que el vehículo reaccione en fracciones de segundo con un retraso de tan solo milisegundos, acortando significativamente la distancia de frenado segura y mejorando el control en situaciones de emergencia.