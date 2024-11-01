edición general
ChatGPT puede ayudarte a encontrar información más rápido, pero aprendes menos (ENG)

Los chatbots como ChatGPT pueden proporcionar respuestas directas a tus preguntas que parecen completas y exhaustivas. Sin embargo, un nuevo estudio demuestra que, en comparación con una búsqueda normal en Google, la cantidad de conocimiento obtenido es menor. Nos hemos acostumbrado a buscar información en Google cuando trabajamos en proyectos o simplemente mantenemos conversaciones informales y queremos verificar un argumento.

#1 doramono
Qué aprendan ellos!
sorrillo #2 sorrillo *
Cuando no había internet y tenías que ir a la biblioteca a rebuscar entre libros la respuesta acababas leyendo y aprendiendo cosas que no te resolvían la pregunta hasta que finalmente la encontrabas o desistías de ello. Podías dedicar tardes a ello, aprendiendo mucho y siendo muy ineficiente con ello.

Conforme hemos mejorado la capacidad de encontrar información hemos dejado de tener que rebuscar tanto aprendiendo cosas relacionadas por el camino y hemos pasado a tener más tiempo para poder…   » ver todo el comentario
#3 yukatan
y para que quieres aprender nada... preguntas a ChatGPT

¿A quien debo votar ChatGPT?
