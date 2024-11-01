edición general
Un chat encriptado puso sobre la pista de los políticos del PP en Almería: "Tengo que pagar una comisión en efectivo"

Un chat encriptado puso sobre la pista de los políticos del PP en Almería: "Tengo que pagar una comisión en efectivo"

El empresario del caso mascarillas pidió ayuda para ingresar el dinero de las mordidas a un colaborador a través de un teléfono Encrochat, el sistema con el que delincuentes de media Europa se creían a salvo hasta que fue intervenido por Francia.

etiquetas: encrochat , pp , corrupción , criminales , comunicaciones , aplicaciones
Supercinexin #2 Supercinexin
Todas estas apps de mensajería cifrada, invariablemente, siguen siempre del mismo perfil de usuario: criminales, neonazis, narcotraficantes, terroristas, políticos corruptos y empresarios estafadores y defraudadores.

Te quieren contar que las usa el joven universitario, idealista y con melena, para evadir a la malvada policía y organizar manifestaciones por la paz y la libertad... y esa no es la realidad ni en un 0.000000001% de los casos. Nadie usa estas redes para eso porque para eso existen otros canales más sencillos y de mayor alcance social.

Estas apps sólo se usan para delinquir. Y todo facilitado por frikis de mierda de ideología ultraliberal con menos cerebro que un mosquito, valga la redundancia.
#3 ombresaco
#2 Curiosamente , los luchadores por la libertad en otros paises son tachados de criminales y terroristas.

La cuestión es que si se prohibe la encriptación, se pierde lo uno y lo otro. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio?

Por otro lado, el artículo también dice que "Todos los usuarios [...] tenían un alias." igual que meneame
rojelio #4 rojelio
#2 Por lo que leo estos de encrochat cobraban, y no poco, por poder utilizar su red, que además era una red cerrada.
Las redes de comunicación alternativas que de verdad buscan la privacidad de los usuarios siempre son libres y gratuitas, siempre.
Creo que es importante separar estos dos tipos de redes.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#2

Un chat encriptado puede ser whatsapp, signal o telegram. Los del 11-M usaban gmail dejándose los mensajes en la bandeja de salida, sin enviarlos siquiera. Por poder puede hasta usar un correo abierto con un fichero encriptado con PGP o lo que te salga de las narices sin tener que mover un solo byte entre servidores, solo con los borradores. De hecho, creo que es más fácil esconderte en gmail (por el volumen) que en apps de estas dedicadas.

Echarle la culpa a la app es un poco iluso.
Torrezzno #1 Torrezzno
Menudo chollo fue la pandemia para los dos de siempre
