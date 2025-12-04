edición general
17 meneos
73 clics
Chat Control: el futuro de Orwell ya está aquí

Chat Control: el futuro de Orwell ya está aquí

Europa siempre ha presumido de ser un dique frente a los excesos estatales. Derechos fundamentales, garantías judiciales, privacidad… Todo muy de este siglo. Pero basta con rascar un poco para descubrir que, en el fondo, seguimos obsesionados con la misma vieja tentación: mirar dentro de la casa, la mente y ahora también el teléfono de cada ciudadano.

| etiquetas: europa , chat control , otra vez
14 3 0 K 291 actualidad
11 comentarios
14 3 0 K 291 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #3 Veelicus
Que cosas... en ningun noticiario han hablado de este tema... que lamentable la UE
5 K 73
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 casualidad
0 K 19
mmlv #5 mmlv
#3 Antes te informa un noticiario afgano sobre una manifestación feminista
1 K 26
Torrezzno #2 Torrezzno
Estos no aceptan un no por respuesta. Por tercera vez y a sabiendas de la negativa ciudadana nuestros representantes vuelven a la carga

Es hora de volver a spammear bandejas

fightchatcontrol.eu


De los españoles diez se oponen y cincuenta callan. ¿Donde esta la izquierda?
2 K 43
ronko #7 ronko
#2 Creo que lo comentó en su día David Bravo, una de esas cosas que nos quieren colar a través de lobbys, cuando a veces no salen por protestas ( si no nos la cuelan light para ir empeorando después), la ciudadanía tiene la sensación de victoria y pasa a otra cosa, pero los lobbys viven de eso y lo volverán a intentar e incluso en momentos que puedan colarla con menos ruido mediático o integrada en alguna otra ley.
1 K 26
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 me alegro que D Bravo siga dando guerra
0 K 19
ronko #9 ronko *
#8 Fue hace tiempo, no sé si fue por el tratado CETA o algo así, sobre el (una posible petición de) "citation needed" tendría que usar el buscador de menéame y es de hace tiempo. :-S
0 K 7
#11 endy
#2 luchando contra el fascismo de los mercados
0 K 7
Supercinexin #10 Supercinexin *
En el pasado las cartas físicas se entendían como un espacio inviolable entre remitente y destinatario, una esfera de privacidad que no admitía fisuras. Eran sagradas. No existía ninguna excepción tipo “por tu seguridad”, incluso en épocas marcadas por amenazas graves.

Menuda fumada. El correo se ha intervenido de toda la vida de Dios. En todos los estados y bajo todos los regímenes habidos, sin excepción. Si ya me dices dentro de la cárcel o en el Ejército o lugares donde no se…   » ver todo el comentario
0 K 17
#1 mariopg
no nos pasará nada que no merece el estólido vulgo con creces
0 K 8
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
pues como hayga un pendulazo pueden ser unos loles
0 K 7

menéame