Un charlatán desquiciado en la Casa Blanca

Donald, pareces un hombre que ha confundido un mitin de campaña con un consejo de guerra. Un hombre que piensa que los mapas se mueven con aplausos y que la realidad se dobla ante los eslóganes. Hablas de "ganar" como si esto fuera un casino, no un campo de batalla donde naciones enteras se desangran. Dices que Ucrania está en posición de ganar. ¿Ganar con qué? ¿Con dinero prestado, armas arrendadas y una mano de obra tan agotada que se están vaciando los cementerios para alimentar el frente? Ucrania no avanza. Está desangrándose.