Un charlatán desquiciado en la Casa Blanca

Donald, pareces un hombre que ha confundido un mitin de campaña con un consejo de guerra. Un hombre que piensa que los mapas se mueven con aplausos y que la realidad se dobla ante los eslóganes. Hablas de "ganar" como si esto fuera un casino, no un campo de batalla donde naciones enteras se desangran. Dices que Ucrania está en posición de ganar. ¿Ganar con qué? ¿Con dinero prestado, armas arrendadas y una mano de obra tan agotada que se están vaciando los cementerios para alimentar el frente? Ucrania no avanza. Está desangrándose.
Estás dirigiéndote a una mente más parecida a la de Hannibal Lecter que a la tuya.
Las corporaciones militares de usa se estan hinchando a vender armas y a subir en bolsa, a costa de ucrania, el resto no importa. No importa usa, no importa ucrania, no importa rusia, no importamos los europeos ni tu ni yo. Usa son los señores de la guerra riendose de un gestor de casinos mediocre.
Ucrania está en bancarrota, necesita mucho dinero , es una maquina de triturar billetes. Ucrania no va a recuperar el Dombas si no es con el dinero de otros.