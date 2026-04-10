edición general
4 meneos
69 clics

Chabolas en la milla de oro de Madrid: "Tengo un albergue de día, pero no me puedo quedar de noche"  

Dentro de la zona más exclusiva contemplamos también a la gente más excluida viviendo en tiendas de campaña.

| etiquetas: chabolismo , españa
3 1 0 K 63 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 63 actualidad
#1 Pitchford
Si no encuentran trabajo en Madrid, supongo que tendrán que pensar en trabajar en el campo, donde siempre falta gente. Si sus condiciones físicas se lo permiten claro..
0 K 18
#2 soberao *
#1 En el campo durante las labores de recolección pueden ser como mucho tres semanas de trabajo, no te da ni para estar un mes de alquiler y te puede coger esas semanas entre dos meses. Donde es más tiempo puede ser en invernadoeros y aquí no se necesitan tantos trabajadores.
Este tipo de trabajadores sí son nómadas, aunque no sean tan famosos como los cacareados "nómadas digitales".
0 K 18

menéame