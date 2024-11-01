·
4
meneos
4
clics
CGT convoca Huelga General de 24 horas en todo el Estado español el próximo 15 de octubre contra el genocidio y el apartheid en Palestina
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha acordado en una Plenaria Extraordinaria la convocatoria de una jornada de huelga general para el próximo miércoles, 15 de octubre de 2025.
|
etiquetas
:
cgt
,
huelga general
,
palestina
3
1
0
K
38
actualidad
3 comentarios
#1
UnbiddenHorse
un poco tarde no?
1
K
20
#2
BoosterFelix
Joder, por un momento pensé que el título terminaría diciendo que convocarían huelga general contra la pobreza, contra la precariedad, contra el capitalismo y contra la monarquía. Es en lo que consiste precisamente el toreo, en el capotazo.
0
K
9
#3
endy
Por las condiciones del mercado laboral y la vivienda para la siguiente
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
