Los ceses en periodo de prueba de indefinidos se disparan un 864% desde la reforma laboral y consagran al empleo fijo 'de usar y tirar'

Las empresas españolas extinguieron 1,02 millones de contratos en 2025 porque el trabajador no superó el periodo de prueba, un 2,34% más que en 2024 y un 79% más que en 2021, antes de la reforma laboral. Un récord de la serie histórica que se remonta a 2013 y que contrasta con el retroceso de los despidos propiamente dichos, que cedieron un 1,4% hasta los 1,04 millones. Aunque estos siguen un 94% por encima de los niveles anteriores al cambio legal. Unos datos que reflejan una clara dicotomía entre las dos maneras de cesar a un trabajador.

en Españita el despido es libre pero no gratis. si lo encareces y restringes los motivos para el mismo una vez superado el período de prueba, entonces fomentas los despidos durante dicho período. es algo de pura lógica empresarial que en la única cabecita que no entra es en la de Yoli. es decir, en los momentos iniciales de un contrato que es cuando un trabajador debería tener más ayuda para que dicho contrato dure lo más posible, la normativa favorece justo lo contrario
