Los ceses en periodo de prueba de indefinidos se disparan un 864% desde la reforma laboral y consagran al empleo fijo 'de usar y tirar'

Las empresas españolas extinguieron 1,02 millones de contratos en 2025 porque el trabajador no superó el periodo de prueba, un 2,34% más que en 2024 y un 79% más que en 2021, antes de la reforma laboral. Un récord de la serie histórica que se remonta a 2013 y que contrasta con el retroceso de los despidos propiamente dichos, que cedieron un 1,4% hasta los 1,04 millones. Aunque estos siguen un 94% por encima de los niveles anteriores al cambio legal. Unos datos que reflejan una clara dicotomía entre las dos maneras de cesar a un trabajador.