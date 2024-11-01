Cese de actividad del Dashboard de las limitaciones temporales de via en la red ferroviaria española por bloqueo de web por ADIF

Desde la plataforma Dignitat a las Vies, lamentamos informar que nos vemos obligados a cesar la actividad de nuestro portal de datos sobre el estado de la red ferroviaria convencional. ADIF nos ha confirmado que ha instado el bloqueo de nuestra web bajo el argumento de que la información sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) es "sensible" y no puede ser conocida por el público general. El meneo anterior: meneame.net/m/trenes/dashboard-limitaciones-temporales-via-red-ferrovi
Que morro!
Si esto fuese una democracia me sorprendería que un juez hubiese admitido esto!
Y por una vez totalmente de acuerdo con Adif; es información sensible que se transmite a los maquinistas, algo que no se debe usar para cotillear.
No es censura de la ultraderecha, y es censura buena.