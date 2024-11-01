edición general
Cese de actividad del Dashboard de las limitaciones temporales de via en la red ferroviaria española por bloqueo de web por ADIF

Desde la plataforma Dignitat a las Vies, lamentamos informar que nos vemos obligados a cesar la actividad de nuestro portal de datos sobre el estado de la red ferroviaria convencional. ADIF nos ha confirmado que ha instado el bloqueo de nuestra web bajo el argumento de que la información sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) es "sensible" y no puede ser conocida por el público general. El meneo anterior: meneame.net/m/trenes/dashboard-limitaciones-temporales-via-red-ferrovi

Robus #3 Robus
¿Que no puede ser público que no cumplen el servicio?

Que morro!

Si esto fuese una democracia me sorprendería que un juez hubiese admitido esto!
#7 abogado_del_diablo
#3 Pues claro que cumplen el servicio, con las limitaciones correspondientes que marca la seguridad para la circulación.
Y por una vez totalmente de acuerdo con Adif; es información sensible que se transmite a los maquinistas, algo que no se debe usar para cotillear.
#6 Pitchford
Igual es para que los posibles sabotajes no los hagan sobre seguro donde va rápido...:tinfoil:
allaquevamos #1 allaquevamos
Esto es la censura de la ultraderecha....¿o no?
Artillero #2 Artillero
#1 es que hay censuras buenas y censuras malas...:troll:
#4 abogado_del_diablo
#2 Esas limitaciones pueden ser por muchos motivos. Y sí, es información sensible que debe mantenerse en el entorno de quienes circulan por las vías, no del público en general.
No es censura de la ultraderecha, y es censura buena.
plutanasio #5 plutanasio
El tren vive en España el mejor momento de su historia xD xD xD xD xD xD
