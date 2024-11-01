edición general
La cervecera Heineken anuncia hasta 6.000 despidos en dos años

La cervecera Heineken anuncia hasta 6.000 despidos en dos años

“Heineken España creció a doble dígito en beneficio operativo, por encima del mercado y mejorando su cuota con respecto al ejercicio anterior”, explican respecto a los resultados de 2025.

pedrobotero #5 pedrobotero
Heineken no es cerveza
#7 Zerjillo
Pero, tal y como les han dicho en la empresa de una conocida, "no han ganado todo lo que querían ganar". Es lo que hay.
verocla #1 verocla *
Lo siento por los curritos que se van a al puta calle. Aunque en España van bien no se si se librarán
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa *
#1 por?? Pero si ahora recuperarán la plusvalía que les estaba quitando el malvado explotador! Ahora se la quedan ellos enterita. ¿No funcionaba así?
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Todos a pasarse a la Cruzcampo en protesta. :roll:

Mierda, es de Heineken también ... todos a pedir a partir de ahora té con limón o café con leche
#8 vGeeSiz *
El grupo emplea a más de 87.000 personas en todo el mundo y la filial española apunta que, a priori, está bien posicionada para evitar un recorte de empleo

“Según la nueva segmentación de mercados de la compañía a nivel mundial, Heineken España es considerado uno de sus 17 países estratégicos para crecer e invertir y un modelo de referencia en innovación y sostenibilidad”, añaden fuentes de la empresa. “Es el tercer mercado en Europa por volumen y beneficio operativo”. También está entre los 10 mayores mercados globales por beneficio operativo“.
#6 carraxe
Vaya mierda de cerveza. Gasta más en publicidad que en hacer cerveza como es debido
BenitoCameIa #4 BenitoCameIa
no consumes productos de empresas bien gestionadas? Solo de las que están en concurso de acreedores?
