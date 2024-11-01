edición general
Cerdán y Salazar impulsaron una purga feminista en el núcleo duro de Sánchez

Cerdán y Salazar impulsaron una purga feminista en el núcleo duro de Sánchez

Carmen Calvo, Adriana Lastra, Andrea Fernández, Laura Berja y Maritcha Ruíz Mateos fueron las principales damnificadas.

6 comentarios
Pacman #1 Pacman
Pero Pedro no sabía nada de nada.

Pobre, que engañado estaba. :shit:
#2 miraqueereslinda *
#1 no sé enteró que desaparecieron de su entorno.

Es lo que tiene ser tan ególatra, que no te enteras cuando de un día para otro no vuelves a ver a tu Vicepresidenta Primera del Gobierno.
#3 XXguiriXX
Y esto ¿es bueno o malo?
#5 fzman
#3 Eliminar fanáticos no suele ser malo.
#4 Jacusse *
Pedro Sánchez, pobre hombre, lo han engañado mil veces.
La_Duquesa #6 La_Duquesa
el único candidato que veo viable en el PSOE es Óscar puente
