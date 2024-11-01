·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10747
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
4216
clics
El tamaño de la vida
3968
clics
Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en doce horas, podría pasar 15 años en una prisión de Indonesia tras ser detenida en Bali
3865
clics
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
3672
clics
El CEO de Ryanair fue a cenar a un restaurante de Irlanda: le cobraron "espacio para las piernas" y "asiento prioritario"
más votadas
976
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
577
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
608
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa
600
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados
633
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
12
clics
Cerdán y Salazar impulsaron una purga feminista en el núcleo duro de Sánchez
Carmen Calvo, Adriana Lastra, Andrea Fernández, Laura Berja y Maritcha Ruíz Mateos fueron las principales damnificadas.
|
etiquetas
:
purga feminista
,
cerdán y salazar
,
núcleo duro de sánchez
6
0
0
K
49
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
0
K
49
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pacman
Pero Pedro no sabía nada de nada.
Pobre, que engañado estaba.
1
K
21
#2
miraqueereslinda
*
#1
no sé enteró que desaparecieron de su entorno.
Es lo que tiene ser tan ególatra, que no te enteras cuando de un día para otro no vuelves a ver a tu Vicepresidenta Primera del Gobierno.
1
K
18
#3
XXguiriXX
Y esto ¿es bueno o malo?
0
K
11
#5
fzman
#3
Eliminar fanáticos no suele ser malo.
0
K
6
#4
Jacusse
*
Pedro Sánchez, pobre hombre, lo han engañado mil veces.
0
K
10
#6
La_Duquesa
el único candidato que veo viable en el PSOE es Óscar puente
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pobre, que engañado estaba.
Es lo que tiene ser tan ególatra, que no te enteras cuando de un día para otro no vuelves a ver a tu Vicepresidenta Primera del Gobierno.