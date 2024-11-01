edición general
Cerca de 8.000 manifestantes piden en Madrid que las pensiones mínimas se igualen al SMI

Cerca de 8.000 manifestantes piden en Madrid que las pensiones mínimas se igualen al SMI

Los manifestantes vuelven a insistir en la necesidad de ligar las pensiones a los incrementos del IPC "real"

#3 Beticom
Estoy de acuerdo con ligar las pensiones al IPC, pero igualarlas al SMI....., Existen casos sangrantes como gente que ha pagado el sello agrario durante 15 años, convenios con la seguridad social, prejubilaciones con acuerdo, ... Que no han llegado a trabajar ni 15 años, y me parecería una falta de respeto al trabajador está igualdad salarial. (Lo digo aunque no sea popular mi comentario)
#4 SACROMONTE
#3 Pues mira estoy de acuerdo contigo, es mas el resto de pensionistas, no les sube la vida, se tienen que quedar estancada su pensión, a pesar de haber cotizado toda la vida...
#5 plutanasio
#3 El otro día vi un video de una sudamericana explicando a sus paisanos cómo emigrar a España siendo casi un jubilado, currar 4 o 5 años y recibir la no contributiva y tenía cientos de comentarios de gente pensando en venir a hacer eso porque en su país esa miseria es una fortuna y les da igual vivir en un piso 3 familias.
#1 doppel
el día que tengamos un gobierno socialista se van a enterar estos políticos
#6 cenutrios_unidos
Total el dinero es infinito...
#2 ElBeaver
el dinero del estado no es de nadie y solo se gasta en putas y farlopa
