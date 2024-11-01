·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5048
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5780
clics
El malentendido
5626
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
3967
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
3416
clics
Un testimonio inédito afirma que Mazón no fue a su despacho tras la comida en 'El Ventorro': "Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo"
más votadas
494
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
461
Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA
508
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
282
À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón
338
Así falló el sistema de avisos de cáncer de mama: se ordenó dejar de notificar a las mujeres porque “lo haría la nueva empresa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
11
clics
Cerca de 8.000 manifestantes piden en Madrid que las pensiones mínimas se igualen al SMI
Los manifestantes vuelven a insistir en la necesidad de ligar las pensiones a los incrementos del IPC "real"
|
etiquetas
:
manifestantes
,
piden
,
madrid
,
pensiones
,
mínimas
,
smi
7
2
0
K
100
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
100
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Beticom
Estoy de acuerdo con ligar las pensiones al IPC, pero igualarlas al SMI....., Existen casos sangrantes como gente que ha pagado el sello agrario durante 15 años, convenios con la seguridad social, prejubilaciones con acuerdo, ... Que no han llegado a trabajar ni 15 años, y me parecería una falta de respeto al trabajador está igualdad salarial. (Lo digo aunque no sea popular mi comentario)
4
K
36
#4
SACROMONTE
#3
Pues mira estoy de acuerdo contigo, es mas el resto de pensionistas, no les sube la vida, se tienen que quedar estancada su pensión, a pesar de haber cotizado toda la vida...
0
K
9
#5
plutanasio
#3
El otro día vi un video de una sudamericana explicando a sus paisanos cómo emigrar a España siendo casi un jubilado, currar 4 o 5 años y recibir la no contributiva y tenía cientos de comentarios de gente pensando en venir a hacer eso porque en su país esa miseria es una fortuna y les da igual vivir en un piso 3 familias.
4
K
55
#1
doppel
el día que tengamos un gobierno socialista se van a enterar estos políticos
0
K
20
#6
cenutrios_unidos
Total el dinero es infinito...
0
K
15
#2
ElBeaver
el dinero del estado no es de nadie y solo se gasta en putas y farlopa
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente