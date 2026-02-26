·
23
meneos
23
clics
El CEO de la Universidad Alfonso X trabajó como consultor del sector militar y policial israelí
Domingo Mirón fue hasta 2023 presidente de Iberia e Israel de Accenture, empresa proveedora de tecnología para el control de la población palestina.
etiquetas
universidad alfonso x el sabio (uax)
israel
palestina
gaza
19
4
0
K
186
actualidad
4 comentarios
#2
Un_señor_de_Cuenca
Israel y Accenture. Le ha faltado meterse en la cama con Belcebú.
4
K
68
#3
d5tas
#2
A igual que Trump
0
K
7
#1
tul
Menudo montón de estiercol con patas
3
K
47
#4
c0hkka
CEO en una Universidad... Para mi los objetivos principales de una Universidad no pueden estar alineados con los objetivos principales de un CEO.
1
K
17
