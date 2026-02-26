edición general
El CEO de la Universidad Alfonso X trabajó como consultor del sector militar y policial israelí

Domingo Mirón fue hasta 2023 presidente de Iberia e Israel de Accenture, empresa proveedora de tecnología para el control de la población palestina.

4 comentarios
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Israel y Accenture. Le ha faltado meterse en la cama con Belcebú.
d5tas #3 d5tas
#2 A igual que Trump  media
tul #1 tul
Menudo montón de estiercol con patas
#4 c0hkka
CEO en una Universidad... Para mi los objetivos principales de una Universidad no pueden estar alineados con los objetivos principales de un CEO.
