El CEO de Palantir dice que convertir los crímenes de guerra en algo constitucional sería bueno para los negocios

El CEO de Palantir y aliado de Trump, Alex Karp, no es un desconocido para los comentarios polémicos (incluso troll-es). Su más reciente declaración acaba de salir: Karp cree que los ataques navales de EE. UU. en el Caribe (que muchos expertos consideran crímenes de guerra) son una oportunidad de hacer dinero para su empresa. En la cumbre DealBook del The New York Times el miércoles, le preguntaron a Karp sobre los temores relativos a la inconstitucionalidad de los ataques navales.