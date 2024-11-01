edición general
22 meneos
26 clics
El CEO de Palantir dice que convertir los crímenes de guerra en algo constitucional sería bueno para los negocios

El CEO de Palantir dice que convertir los crímenes de guerra en algo constitucional sería bueno para los negocios

El CEO de Palantir y aliado de Trump, Alex Karp, no es un desconocido para los comentarios polémicos (incluso troll-es). Su más reciente declaración acaba de salir: Karp cree que los ataques navales de EE. UU. en el Caribe (que muchos expertos consideran crímenes de guerra) son una oportunidad de hacer dinero para su empresa. En la cumbre DealBook del The New York Times el miércoles, le preguntaron a Karp sobre los temores relativos a la inconstitucionalidad de los ataques navales.

| etiquetas: ceo , palantir , crímenes de guerra , negocios
19 3 0 K 312 actualidad
7 comentarios
19 3 0 K 312 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Nada nuevo dentro de la miseria moral que es Alex Karp
2 K 52
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Eso decían los proveedores de Zilklon B hace unos 80 años.
2 K 45
#1 Leon_Bocanegra
Tb estaría bien convertir en constitucional lo de asesinar CEOs al más puro estilo Luigi? O eso ya no gusta tanto?
2 K 34
meroespectador #4 meroespectador
#1 O el otro que decía que unas cuantas miles de muertes por arma de fuego es un precio aceptable a pagar por el derecho a llevar armas.
0 K 6
azathothruna #7 azathothruna
#1 Apoyo la mocion
0 K 17
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Que no se extrañe si un día un quinqui le mete dos navajazos en las tripas, es rentable para él llevarse su cartera y su reloj a cambio de dejarle agonizando en un callejón.
0 K 13
#5 xuanra2002
Esto es como lo de La Purga.
Matar pobres OK, matar político KO.
0 K 6

menéame