El CEO de Ford, Jim Farley, se sincera: “si Europa quiere evitar convertirse en un museo de la producción del siglo XX, necesitamos un reinicio urgente y un plan a largo plazo”

La industria automotriz europea atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia reciente. Entre objetivos climáticos cada vez más exigentes, un mercado que avanza más lento de lo previsto y el empuje de fabricantes chinos de vehículos eléctricos, los fabricantes alertan: Europa necesita un plan realista y coherente si quiere conservar su capacidad industrial y evitar una pérdida estructural de empleo. Esta es la conclusión que saca Jim Farley, CEO de Ford, en el texto que ha publicado en Financial Times.
| etiquetas: jim farley , coches europeos , movilidad eléctrica , movilidad fósil
Proteccionismo contra las importaciones, subvenciones obscenas para los combustibles, prebendas para las fábricas de coches de combustión en forma de regulación laxa de impuestos, legislación restrictiva de objetivos de reducción de contaminación fósil ad hoc para beneficiar a la industria contaminante, etc.
En China el gobierno dijo hace 15 años que todo el mundo a pasarse al eléctrico (fabricantes de vehículos, operadores energéticos, etc...) sin medias tintas y sin recular, y a los fabricantes no les quedó mas remedio que innovar o morir.
Lo que habría que hacer es empezar por echar el freno de mano. Pero fuerte, hasta hacernos daño en la mano. Se acabaron los jefecillos de departamento que van a su bola para poder colgarse medallas. Plan centralizado, dirigido por los más competentes, y el que vale vale y el que no de chupatintas.
Claro ahora el problema es que el mercado avanza lento, la gente ya no necesitas coches y no los compra
