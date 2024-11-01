El CEO de Ford, Jim Farley, se sincera: “si Europa quiere evitar convertirse en un museo de la producción del siglo XX, necesitamos un reinicio urgente y un plan a largo plazo”

La industria automotriz europea atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia reciente. Entre objetivos climáticos cada vez más exigentes, un mercado que avanza más lento de lo previsto y el empuje de fabricantes chinos de vehículos eléctricos, los fabricantes alertan: Europa necesita un plan realista y coherente si quiere conservar su capacidad industrial y evitar una pérdida estructural de empleo. Esta es la conclusión que saca Jim Farley, CEO de Ford, en el texto que ha publicado en Financial Times.