El CEO de Amazon dice que los aranceles de Trump están subiendo los precios (ING)

El CEO de Amazon, Andy Jassy, admitió que los precios en la plataforma están subiendo por los aranceles de Trump, especialmente entre vendedores externos que trasladan costos al consumidor. Contrasta con declaraciones previas donde minimizaba el impacto. Amazon busca mantener precios bajos, pero reconoce límites para absorber aumentos de costos, lo que refuerza la preocupación por el alza de precios al consumidor. Advirtió que la incertidumbre crecería una vez que se agotara el inventario previo a los aranceles.