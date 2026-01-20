edición general
El CEO de Amazon dice que los aranceles de Trump están subiendo los precios (ING)

El CEO de Amazon dice que los aranceles de Trump están subiendo los precios (ING)

El CEO de Amazon, Andy Jassy, admitió que los precios en la plataforma están subiendo por los aranceles de Trump, especialmente entre vendedores externos que trasladan costos al consumidor. Contrasta con declaraciones previas donde minimizaba el impacto. Amazon busca mantener precios bajos, pero reconoce límites para absorber aumentos de costos, lo que refuerza la preocupación por el alza de precios al consumidor. Advirtió que la incertidumbre crecería una vez que se agotara el inventario previo a los aranceles.

concentrado
Sorprendente
0 K 20
sergiobe
Al final, con tanto arancel de ambos lados, acabamos pagando el pato los de siempre.
1 K 19
HeilHynkel #4 HeilHynkel
aranceles de Trump están subiendo los precios

Y el agua moja ... ¿alguna obviedad más?
shake-it
shake-it #1 shake-it *
Jajajaja, quién lo iba a decir, no? Se ha quedado calvo el colega.
pip
pip #8 pip
Es que los aranceles son para eso....
0 K 12
PaulDurden #3 PaulDurden
SI los quita bajarán?.... xD xD
buronix
buronix #9 buronix
Es que con CEOs asi de listos imposible que les vaya mal.
Poco cobra.
Andreham
Andreham #5 Andreham
"especialmente entre vendedores externos que trasladan costos al consumidor."

Claro, porque Amazon no coge y en cuanto se anuncia que se está estudiando una medida que puede suponer un ligero aumento en los impuestos que paga Amazon no le subiera la tasa a los vendedores por el importe del impuesto + un extra por si acaso se quedan cortos xD xD
founds
founds #6 founds
Boicot al calvo :troll:
0 K 7

