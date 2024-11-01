Centros comerciales y desigualdad: una arquitectura invisible del consumo

Nuestros centros comerciales funcionan, paradójicamente, porque somos pobres. La relación entre la persistencia de los centros comerciales y los altos niveles de desigualdad y pobreza no es casual. Es estructural. Los centros comerciales no solo sobreviven a la crisis del modelo europeo; la encarnan.
| etiquetas: centros comerciales , desigualdad , españa , pobreza , consumo
Días como los de esta semana, con lluvia y nieve y 4-5° en la calle y unos 22° en el centro comercial.
No soy usuario de los centros comerciales, me agobio, no me gusta tener tanto estímulo a mi alrededor pero mi madre tiene movilidad reducida. Estos días lluviosos y fríos, mi madre no saldría de casa. La opción es recogerla en su portal y llevarla al centro comercial, que ande por allí y que nos tomemos un café juntos.
Pienso en familias con hijos pequeños y podría ser prácticamente lo mismo.