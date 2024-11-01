Las centrales nucleares francesas adquieren mayor importancia para la estabilidad de la red eléctrica alemana (Ale)

La energía nuclear volvió a representar la mayor parte de las importaciones eléctricas alemanas en 2025. No se trata sólo de comprar electricidad barata: cada vez se compra más energía nuclear para evitar sobrecargas temporales. Los operadores de sistemas de transmisión en Alemania recurren cada vez más a las centrales nucleares francesas para reducir las fluctuaciones de viento y de energía solar, afirma la Agencia Federal de Redes. El volumen de medidas de redespacho con centrales nucleares extranjeras ascendió a unos 77 gigavatios hora entre
| etiquetas: alemania , francia , estabilidad de red
Por ejemplo esta es la gráfica de Francia y se puede ver como cubren de forma habitual entre el 60% y el 70% de la demanda con nuclear, el resto con renovables y otras fuentes de energía. Ello también les permite combatir al cambio climático con un 96% de la electricidad anual generada de fuentes que no emiten dióxido de carbono:
www.rte-france.com/en/data-publications/eco2mix/power-generation-energ
Pero para un sitema con mucha renovable, que es lo que le interesa a casi todo los países de Europa que no tiene reservas de combustibles fósiles o nucleares. Que no tienes industria propia nuclear que les interese mantener. O no quieran tener nucleares por el motivo que sea, porque te las bombardeen en caso de conflicto, como estamos viendo ahora, por ejemplo. Y que con renovables no tienes que… » ver todo el comentario
Y mientras se sigan consumiendo fósiles para generar electricidad, España generó 50 TWh desde fósiles el 2025 y Alemania1 generó 159 TWh desde fósiles, mientras sigas consumiendo fósiles nuclear y renovables son las que hay que mantener y ampliar para poder reducir esa dependencia de los fósiles.
Almacenar combustible nuclear para 10 años es… » ver todo el comentario
Las única que para es la hidráulica.
En Francia la nuclear modula todos los días llegando a subir y bajar los fines de semana 20.000 MW en pocas horas para que entre la solar.
Puedes ver cómo lo hace marcando nuclear en
www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/pro
A ver que dicen en la web de una empresa productora española (negritas que tanto te gustan):
"Los ciclos son hoy una parte esencial del sistema energético debido a su flexibilidad y capacidad de respaldo. Respaldo para generar electricidad cuando sea necesario, es decir, de estar disponible para cubrir la demanda máxima del sistema con una probabilidad muy alta, y flexibilidad para arrancar y
… » ver todo el comentario
La realidad es que para Red Eléctrica sólo están disponibles las que están encendidas y conectadas a la red (sincronizadas), aunque sólo generen ZERO, es lo que se llama parada caliente y acoplada.
Si está en parada fría o desacoplada no sirve, recuerda lo que pasó el día del apagón, intentaron reconectar la de Huelva que había parado a las 9 y fue imposible estando todavía caliente ya que tardaba hora y media en entrar.
Y esto es el funcinamiento normal, no tiene nada que ver con lo que paso en el apagón.
Los molinos eólicos también los paran cuando hace demasiado viento. Simplemente son situaciones en las que se sale del rango operacional y se detienen por seguridad hasta que esa circunstancia se resuelve sola.
Sólo digo que si van a "estabilizar" la red alemana mejor nos vamos persignando
En 2025 se cita la parada de una central y la reducción de potencia en tres mas: www.eleconomista.es/energia/noticias/13446654/07/25/la-ola-de-calor-ap
Francia tiene 56 reactores nucleares.
Son las que estaban en los ríos Rodano y Garona, unas cinco centrales nucleares podían haberse visto afectadas, ni por asomo 23.
La producción anual de nucleares en Francia pasó de 361 TWh en 2021 a 282 TWh en 2022 para volver a 321 TWh en 2023.
app.electricitymaps.com/map/zone/FR/all/yearly
Ahora se las han puesto a cuatro y asunto arreglado, ya no calientan el agua del río.