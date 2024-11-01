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Las centrales nucleares francesas adquieren mayor importancia para la estabilidad de la red eléctrica alemana (Ale)

Las centrales nucleares francesas adquieren mayor importancia para la estabilidad de la red eléctrica alemana (Ale)

La energía nuclear volvió a representar la mayor parte de las importaciones eléctricas alemanas en 2025. No se trata sólo de comprar electricidad barata: cada vez se compra más energía nuclear para evitar sobrecargas temporales. Los operadores de sistemas de transmisión en Alemania recurren cada vez más a las centrales nucleares francesas para reducir las fluctuaciones de viento y de energía solar, afirma la Agencia Federal de Redes. El volumen de medidas de redespacho con centrales nucleares extranjeras ascendió a unos 77 gigavatios hora entre

| etiquetas: alemania , francia , estabilidad de red
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
No puedes basarte en las nucleares para cubrir valles de las renovables, porque no son versátiles. No se pueden encender y apagar según la demanda en poco tiempo. En este caso lo hacen comprando a otro país según les interesa, pero no puedes depender de eso, porque si cuando te hace falta también le hace falta a Francia, pues te jodes, y no tienes.
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sorrillo #2 sorrillo *
#1 Cuanta más demanda cubras con nucleares la demanda que las renovables y otras fuentes de energía necesitan cubrir es menor y por lo tanto las fluctuaciones tendrán un impacto menor, serán más fáciles de cubrir al ser de menor cuantía absoluta.

Por ejemplo esta es la gráfica de Francia y se puede ver como cubren de forma habitual entre el 60% y el 70% de la demanda con nuclear, el resto con renovables y otras fuentes de energía. Ello también les permite combatir al cambio climático con un 96% de la electricidad anual generada de fuentes que no emiten dióxido de carbono:

www.rte-france.com/en/data-publications/eco2mix/power-generation-energ
 media
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Si claro, y si pones todo basado en petróleo o gas, no te hace falta ni nuclear ni renovables.

Pero para un sitema con mucha renovable, que es lo que le interesa a casi todo los países de Europa que no tiene reservas de combustibles fósiles o nucleares. Que no tienes industria propia nuclear que les interese mantener. O no quieran tener nucleares por el motivo que sea, porque te las bombardeen en caso de conflicto, como estamos viendo ahora, por ejemplo. Y que con renovables no tienes que…   » ver todo el comentario
1 K 25
sorrillo #4 sorrillo *
#3 Si lo pones todo basado en petróleo o gas estás contribuyendo significativamente al cambio climático, con la nuclear eso no ocurre.

Y mientras se sigan consumiendo fósiles para generar electricidad, España generó 50 TWh desde fósiles el 2025 y Alemania1 generó 159 TWh desde fósiles, mientras sigas consumiendo fósiles nuclear y renovables son las que hay que mantener y ampliar para poder reducir esa dependencia de los fósiles.

Almacenar combustible nuclear para 10 años es…   » ver todo el comentario
1 K 23
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 #1 Las centrales térmicas, ya sean nucleares, de gas, biomasa o termosolares nunca se encienden y se apagan para regular la demanda, modulan subiendo y bajando la generación.
Las única que para es la hidráulica.

En Francia la nuclear modula todos los días llegando a subir y bajar los fines de semana 20.000 MW en pocas horas para que entre la solar.
Puedes ver cómo lo hace marcando nuclear en
www.rte-france.com/donnees-publications/eco2mix-donnees-temps-reel/pro  media
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#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Y en España le daban lucro cesante a los ciclos combinados porque nunca se paran. :shit:

A ver que dicen en la web de una empresa productora española (negritas que tanto te gustan):

"Los ciclos son hoy una parte esencial del sistema energético debido a su flexibilidad y capacidad de respaldo. Respaldo para generar electricidad cuando sea necesario, es decir, de estar disponible para cubrir la demanda máxima del sistema con una probabilidad muy alta, y flexibilidad para arrancar y

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1 K 20
#7 Almirantecaraculo
#6 pues ahora coge el scatergoris y se va a su casa enfadado....
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Que lo exprese de esa manera (no técnica) para vender su producto es comprensible.

La realidad es que para Red Eléctrica sólo están disponibles las que están encendidas y conectadas a la red (sincronizadas), aunque sólo generen ZERO, es lo que se llama parada caliente y acoplada.

Si está en parada fría o desacoplada no sirve, recuerda lo que pasó el día del apagón, intentaron reconectar la de Huelva que había parado a las 9 y fue imposible estando todavía caliente ya que tardaba hora y media en entrar.
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#16 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#10 Eso es irrelevante, obviamente en función de las previsiones, se configuraran las térmicas que deben de estar de respaldo. Pero si la previsión empeora, harás que más MW estén de respaldo, y no puedes llamar a una nuclear apagada para que se encienda a toda prisa para actuar de respaldo si hace falta. Pero si a estos ciclos combinados.

Y esto es el funcinamiento normal, no tiene nada que ver con lo que paso en el apagón.
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#8 amusgada
#3 viendo como el cambio cl imático seca los ríos que refrigeran las nucleares francesas que acaban en parada técnica, bien podría decirse que en esos momentos la fotovoltaica ya puede compensar el resto o van bien jodidos los alemanes.
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sorrillo #9 sorrillo
#8 Ese fue un hecho puntual que ocurrió en 2022 y 2025 en unos poquitos reactores del sur de Francia y se puede resolver si así se considera oportuno, por ahora es tan ocasional que la inversión no se entiende como necesaria.

Los molinos eólicos también los paran cuando hace demasiado viento. Simplemente son situaciones en las que se sale del rango operacional y se detienen por seguridad hasta que esa circunstancia se resuelve sola.
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#11 amusgada
#9 "en unos poquitos" --> la mitad del total ¬¬ Y como hay previsión de que mejore el calorcico...

Sólo digo que si van a "estabilizar" la red alemana mejor nos vamos persignando 8-D
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sorrillo #13 sorrillo
#11 No, la mitad no pararon por los ríos, hubo paradas de mantenimiento, corrosión y otras causas, por los ríos como digo fueron unos poquitos en el sur de Francia.

En 2025 se cita la parada de una central y la reducción de potencia en tres mas: www.eleconomista.es/energia/noticias/13446654/07/25/la-ola-de-calor-ap

Francia tiene 56 reactores nucleares.
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#14 amusgada *
#13 fue en 2022 cuando pararon casi 23, y sí, se implementaron mejoras. Lo cual no responde en absoluto a mi comentario de "aviados van los alemanes si fían a la nuclear francesa lo que no estabilizan y almacenan en renovables en su territorio". Soberanía energética, esa quimera. Ni que tuviesen industria electrointensiva (ya)
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sorrillo #15 sorrillo
#14 No pararon 23 por los ríos, pararon 23 por multitud de motivos, unas poquitas por los ríos.

Son las que estaban en los ríos Rodano y Garona, unas cinco centrales nucleares podían haberse visto afectadas, ni por asomo 23.

La producción anual de nucleares en Francia pasó de 361 TWh en 2021 a 282 TWh en 2022 para volver a 321 TWh en 2023.

app.electricitymaps.com/map/zone/FR/all/yearly
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#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Eso afectó sólo a 6 centrales que se habían construido sin torre de refrigeración porque hace 40 años no eran necesarias.
Ahora se las han puesto a cuatro y asunto arreglado, ya no calientan el agua del río.
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menéame