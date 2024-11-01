Las centrales nucleares francesas adquieren mayor importancia para la estabilidad de la red eléctrica alemana (Ale)

La energía nuclear volvió a representar la mayor parte de las importaciones eléctricas alemanas en 2025. No se trata sólo de comprar electricidad barata: cada vez se compra más energía nuclear para evitar sobrecargas temporales. Los operadores de sistemas de transmisión en Alemania recurren cada vez más a las centrales nucleares francesas para reducir las fluctuaciones de viento y de energía solar, afirma la Agencia Federal de Redes. El volumen de medidas de redespacho con centrales nucleares extranjeras ascendió a unos 77 gigavatios hora entre