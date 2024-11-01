La central nuclear Vogtle de Georgia muestra el potencial de la energía nuclear, así como los riesgos que conlleva satisfacer la demanda energética de la IA. (Eng)

En Plant Vogtle (EE. UU.), uno de los proyectos de expansión nuclear más caros y complejos del país, los nuevos reactores sufrieron años de retrasos y sobrecostes por fallos mecánicos, quiebras de contratistas y disputas de financiación. La obra terminó costando más del doble de lo previsto (~$30 000 millones) y se completó unos siete años más tarde de lo planeado.
No se han dado cuenta de que lo que aterra, es el potencial de la energía nuclear.