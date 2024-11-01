edición general
Cazas F-16: polémica por la presencia de militares chilenos en la logística de los aviones que compró Argentina

Se trata de Leopoldo Porras Silva y Francis Muñoz Covarrubias, quienes trabajan para la compañía belga ILIAS Solutions, a cargo de la informática y la logística de los aviones F-16. La controversia guarda relación directa con las tensiones militares, plagadas de episodios de espionaje y sabotajes, que a lo largo de la historia han mantenido Chile y la Argentina.

rogerius #1 rogerius *
Milei es un chiste. Malo.

De los que acaban en tragedia.
lonnegan #2 lonnegan
Que se anden con tensiones entre ellos con lo que tienen en el norte... Ahora que en Chile ganó la ultraderecha, todos amiguitos
#3 Daniel2000
#2 "Ultraderecha"

Me gusta la clasificación política de algunos ..

De izquierda a derecha.

- Izquierda auténtica ...
- Luego están los tibios, los acomplejados, los que no se mojan ... pero que huelen a fachas ... son sospechosos de fachas (sumar, compromis, bng y resto de partidos)
- Luego está la ultraderecha / fascistas / nazis / hijos de satán / fachas ... (el PSOE, PP ... a "box" no le nombro, ya que no entra en esta clasificación, y si digo tres veces ese nombre, los administradores me meten un strike por delito de odio)
lonnegan #4 lonnegan
#3 Hombre, el ganador es un nostálgico de Pinochet, si quieres lo tacho de socialdemócrata
Veelicus #5 Veelicus
#4 Es un democrata de toda la vida
#6 Robe7064
#3 KKKast es de ultraderecha.

Quiere liberar a Miguel Krassnoff, condenado a más de 1000 años de cárcel por diferentes asesinatos, desaparickones y torturas que cometió u ordenó cometer cuando dirigía una brigada de la policía secreta de Pinochet
