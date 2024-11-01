Cazas F-16: polémica por la presencia de militares chilenos en la logística de los aviones que compró Argentina

Se trata de Leopoldo Porras Silva y Francis Muñoz Covarrubias, quienes trabajan para la compañía belga ILIAS Solutions, a cargo de la informática y la logística de los aviones F-16. La controversia guarda relación directa con las tensiones militares, plagadas de episodios de espionaje y sabotajes, que a lo largo de la historia han mantenido Chile y la Argentina.