Cazas F-16: polémica por la presencia de militares chilenos en la logística de los aviones que compró Argentina

Se trata de Leopoldo Porras Silva y Francis Muñoz Covarrubias, quienes trabajan para la compañía belga ILIAS Solutions, a cargo de la informática y la logística de los aviones F-16. La controversia guarda relación directa con las tensiones militares, plagadas de episodios de espionaje y sabotajes, que a lo largo de la historia han mantenido Chile y la Argentina.
| etiquetas: aviones , f16 , f-16 , argentina , chile , milei
De los que acaban en tragedia.
Me gusta la clasificación política de algunos ..
De izquierda a derecha.
- Izquierda auténtica ...
- Luego están los tibios, los acomplejados, los que no se mojan ... pero que huelen a fachas ... son sospechosos de fachas (sumar, compromis, bng y resto de partidos)
- Luego está la ultraderecha / fascistas / nazis / hijos de satán / fachas ... (el PSOE, PP ... a "box" no le nombro, ya que no entra en esta clasificación, y si digo tres veces ese nombre, los administradores me meten un strike por delito de odio)
Quiere liberar a Miguel Krassnoff, condenado a más de 1000 años de cárcel por diferentes asesinatos, desaparickones y torturas que cometió u ordenó cometer cuando dirigía una brigada de la policía secreta de Pinochet