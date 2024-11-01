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Católico reconoce que no le compensa que Jesucristo resucite en domingo si el lunes tiene que volver a trabajar
Un católico de bien acaba de darse cuenta, con pesar, de que durante la Semana Santa no le interesa que Jesús resucite al tercer día si al día siguiente, lunes, tiene que trabajar.
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